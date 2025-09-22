Agenten des Kremls Jan Marsalek: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Von t-online , FIN 22.09.2025 - 12:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Fahndung nach Jan Marsalek (Archivbild): Journalisten haben ihn wohl in Moskau aufgespürt. (Quelle: FrankHoermann/SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Jan Marsalek, einstiger Wirecard-Manager und nun Flüchtiger, lebt offenbar unter falschen Identitäten in Moskau. An seiner Seite: eine mysteriöse Frau.

Nach dem Milliardenbetrug mit Wirecard ist der Hauptverantwortliche Jan Marsalek auf der Flucht. Jetzt haben ihn offenbar Journalisten unter anderem vom "Spiegel", "ZDF" und "The Insider" in Moskau aufgespürt. Dort soll der Österreicher ein Leben unter verschiedenen Identitäten im Dienste des Kreml führen. An seiner Seite: eine mysteriöse Frau, von der er wohl gelernt haben soll.

Auf Fotos von Überwachungskameras sind die beiden Händchen haltend in einem Moskauer Viertel zu sehen. Nach Recherchen der Journalisten handelt es sich bei der jungen Frau um Tatjana Spiridonowa. Offiziell ist sie als Übersetzerin tätig.

Sie pflegt Verbindungen zum Kreml

Ihr Umfeld weist jedoch darauf hin, dass auch sie enge Verbindungen zum Kreml unterhält. So ist sie unter anderem aktiv in der Imperialen Orthodoxen Palästina-Gesellschaft, die laut Experten von den russischen Geheimdiensten als Tarnung für Operationen genutzt wird, wie der "Spiegel" berichtet. Der Chef der Gesellschaft war einst Direktor des FSB.

Zusätzliche Hinweise liefern geleakte Daten aus einer Moskauer Verwaltungsdatenbank. Demnach soll Spiridonowa mehrere Jahre im Besitz eines Diplomatenpasses gewesen sein und über eine Sicherheitsfreigabe bis zur Stufe "streng geheim" verfügt haben.

Die Verbindung zwischen Marsalek und Spiridonowa reicht bis ins Jahr 2021 zurück. Die Recherche ergab, dass beide einen gemeinsamen Bekannten haben: Stanislaw Petlinski, eine zentrale Figur im Netzwerk der russischen Geheimdienste, der Marsalek bereits vor elf Jahren als Agenten angeworben haben soll. Als Marsalek schließlich in Moskau ankam, soll Spiridonowa, die zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet war, ihm beim Erlernen der russischen Sprache geholfen haben.

2022 ließ sie sich scheiden, behielt jedoch ihr Apartment in einem Moskauer Stadtviertel. Videoaufnahmen von Überwachungskameras am Gebäude zeigen Marsalek als regelmäßigen Besucher in der 73-Quadratmeter-Wohnung.

Gemeinsame Reisen außerhalb Moskaus

Die Recherchen deuten zudem darauf hin, dass die beiden auch gemeinsam außerhalb Moskaus unterwegs waren. Wie der "Spiegel" berichtet, belegen Flugdaten und Ticketbuchungen von Spiridonowa, dass sie regelmäßig mit einem gewissen Alexander Nelidow reiste.

Ein dem "Spiegel" vorliegender Ausweisscan zeigt auf dem Passfoto jedoch Jan Marsalek. Nach Angaben des Magazins soll er mindestens sechs verschiedene Identitäten nutzen, um sein Leben in Russland zu verschleiern – darunter angeblich auch die eines Priesters.