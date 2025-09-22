Deutsche Delegation US-Behörden verlangen Fingerabdrücke von Journalisten

Johann Wadephul (CDU) mit Delegation: Die mitreisenden Journalisten des Außenministers müssen erstmals ihre Fingerabdrücke abgeben. (Quelle: Juliane Sonntag/imago)

Bundesaußenminister Johann Wadephul reist mit einer Delegation von Journalisten nach New York. Bei der Ankunft ist es zu einem unüblichen Vorgang gekommen.

Aufregung bei der Einreise in die USA: CDU-Außenminister Johann Wadephul war am Montag auf dem Weg zur Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York, als es am Flughafen John F. Kennedy in New York zu einer überraschenden Maßnahme kam. Zehn mitreisende Journalisten aus Deutschland wurden Stunden nach ihrer Ankunft von den US-Behörden an den Flughafen beordert: zur Kontrolle ihrer Fingerabdrücke.

Die Pressevertreter sind Teil der Delegation des Außenministers. Betroffen war auch t-online Reporter Patrick Diekmann: "Jede Privatperson, die in die USA einreist, muss ihre Fingerabdrücke abgeben. Doch für Journalisten, die Regierungsmitglieder begleiten, ist das ein höchst unüblicher Vorgang", sagt er.

Das Auswärtige Amt war von der verschärften Kontrolle offenbar erst in Kenntnis gesetzt worden, als die Journalisten den Flughafen schon lange verlassen hatten und die Gruppe bereits mehrere Stunden bei der UN-Generalversammlung und einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates weilte.

US-Regierung verschärft Einreisebedingungen

Die Journalisten gaben zunächst – wie üblich – bei der Ankunft am Airport JFK die Pässe an Vertreter der diplomatischen Delegation ab und verließen im Ministertross dann das Flughafengelände. Mehrere Stunden nach ihrer Ankunft in den USA teilte das Auswärtige Amt ihnen jedoch mit, dass sie zurück zum Flughafen müssten, um sich der erkennungsdienstlichen Maßnahme zu unterziehen. Zeitgleich lief die UN-Konferenz, bei der auch Wadephul am Montag im UN-Sicherheitsrat bereits gesprochen hat. Daraufhin wurde die Journalistengruppe wieder zum Gebäude der Vereinten Nationen am East River im Stadtteil Manhattan gebracht.

Zwar erlauben die Einreisebestimmungen des US-Grenzschutzes eine Abnahme von Fingerabdrücken auch von Mitgliedern diplomatischer Delegationen, allerdings wurde darauf in den vergangenen Jahren immer verzichtet.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat die Regierung die Einreise in die Vereinigten Staaten erschwert. Dabei gerieten wiederholt auch Deutsche ins Visier der Grenzbeamten – einige Personen landeten in der Vergangenheit in Abschiebehaft.