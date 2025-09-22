Lage im Überblick Israels Regierung vor UN-Generaldebatte zunehmend isoliert

Immer mehr westliche Länder erkennen einen palästinensischen Staat an und setzen Israel damit unter Druck. Deutschland lehnt den Schritt weiter ab - ein Drahtseilakt für die Bundesregierung.

Immer mehr westliche Partner wenden sich wegen der aggressiven Kriegsführung im Gazastreifen von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Nach Großbritannien und Kanada erkannte am Montag unter anderem auch Frankreich Palästina als Staat an. "Es ist an der Zeit, dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und den Staat Palästina anzuerkennen", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer hochrangig besetzten Konferenz zur Zweistaatenlösung - also dem Nebeneinander Israels und eines palästinensischen Staates. Bei der heutigen UN-Generaldebatte mit mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in New York spricht zum Auftakt US-Präsident Donald Trump.

In den vergangenen Tagen hatten unter anderem auch Australien, Portugal, Belgien, Malta, Luxemburg und das Fürstentum Monaco einen Palästinenser-Staat offiziell anerkannt. Sie schlossen sich damit mehr als 150 der 193 UN-Mitgliedstaaten an. Die Bundesregierung will dem Kurs wichtiger europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen, obwohl sie seit langem vehement für eine Zweistaatenlösung plädiert. Israel und sein enger Verbündeter USA boykottierten das Treffen in New York.

Israel international weiter isoliert

Die Anerkennung Palästinas hat zwar vor allem symbolischen Charakter, markiert aber eine klare Positionsänderung im Nahostkonflikt und isoliert Israel auf internationaler Bühne weiter. Frankreich und Saudi-Arabien wollten mit der Konferenz die Zweistaatenlösung als diplomatische Perspektive erhalten und den Druck auf den jüdischen Staat erhöhen, um ein Ende des Kriegs gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zu erwirken. Zugleich wächst die Sorge, dass Israels Regierung die Lage weiter eskalieren lassen könnte.

"Da sich immer mehr westliche Staaten der Mehrheit der Welt anschließen und den Staat Palästina anerkennen, muss klar sein: Die Anerkennung erhöht die Verpflichtung, die Rechte Palästinas aktiv zu respektieren: Nichteinmischung, territoriale Integrität, Selbstverteidigung gegen illegale Besatzung, Beendigung des Völkermords", schrieb die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese auf der Nachrichtenplattform X.

Israels Kriegsführung in Gaza tötet Zehntausende Zivilisten

Nach dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 mit etwa 1.200 Toten begann die israelische Armee den Gaza-Krieg. Mit dem Einmarsch in das Küstengebiet, desaströsen Bombardements und wachsenden Opferzahlen - es wird von Zehntausenden getöteten Zivilisten ausgegangen - wurde die Kritik an der israelischen Kriegsführung immer lauter. Die Hamas wiederum hält nach israelischen Schätzungen noch immer 20 Geiseln aus Israel in ihrer Gewalt und verweigert die Überstellung der sterblichen Überreste von knapp 30 weiteren Verschleppten.