Mit einer überlangen Rede vor der UN-Generalversammlung ruft Donald Trump Empörung hervor – und nutzt die Bühne für scharfe Attacken gegen Europa und Deutschland.

Mehr als 50 Minuten sprach Donald Trump vor der UN-Vollversammlung, obwohl nur 15 Minuten vorgesehen waren. Sitzungsleiterin Annalena Baerbock ließ ihn gewähren.

In seiner Rede griff Trump die UN scharf an, lobte sich selbst für angebliche militärische Erfolge – und attackierte europäische Verbündete, darunter Deutschland. Besonders drastisch fiel sein Urteil über Klimaschutz und Migration aus.