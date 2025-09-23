Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Video-Kommentar zu Trumps UN-Rede Harsche Attacke gegen Deutschland
Mit einer überlangen Rede vor der UN-Generalversammlung ruft Donald Trump Empörung hervor – und nutzt die Bühne für scharfe Attacken gegen Europa und Deutschland.
Mehr als 50 Minuten sprach Donald Trump vor der UN-Vollversammlung, obwohl nur 15 Minuten vorgesehen waren. Sitzungsleiterin Annalena Baerbock ließ ihn gewähren.
In seiner Rede griff Trump die UN scharf an, lobte sich selbst für angebliche militärische Erfolge – und attackierte europäische Verbündete, darunter Deutschland. Besonders drastisch fiel sein Urteil über Klimaschutz und Migration aus.
US-Korrespondent Bastian Brauns ist vor Ort und kommentiert Trumps Auftritt in einem Videoaufsager. Welche Botschaften Trump sendet und wie Europa reagiert, sehen Sie oben im Video.
