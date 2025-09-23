t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Donald Trump provoziert vor UN: Attacken auf Deutschland und Europa

Video-Kommentar zu Trumps UN-Rede
Harsche Attacke gegen Deutschland

  • Bastian Brauns
MeinungEin Kommentar von Bastian Brauns
23.09.2025 - 18:48 UhrLesedauer: 1 Min.
Video lädt
Player wird geladen
US-Korrespondent Bastian Brauns war vor Ort und ordnet Trumps Auftritt in einem Videoaufsager ein. (Quelle: t-online)
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text20-Jährige vergewaltigt: Polizei zeigt Bild
VideoTrump erlebt Pannen bei UN-Auftritt
TextSchülerin plündert komplette Abikasse
TextWeltmarktführer aus Wuppertal insolvent
VideoWiesn: Palina Rojinski löst Staunen aus
News folgen

Mit einer überlangen Rede vor der UN-Generalversammlung ruft Donald Trump Empörung hervor – und nutzt die Bühne für scharfe Attacken gegen Europa und Deutschland.

Mehr als 50 Minuten sprach Donald Trump vor der UN-Vollversammlung, obwohl nur 15 Minuten vorgesehen waren. Sitzungsleiterin Annalena Baerbock ließ ihn gewähren.

Loading...

In seiner Rede griff Trump die UN scharf an, lobte sich selbst für angebliche militärische Erfolge – und attackierte europäische Verbündete, darunter Deutschland. Besonders drastisch fiel sein Urteil über Klimaschutz und Migration aus.

US-Korrespondent Bastian Brauns ist vor Ort und kommentiert Trumps Auftritt in einem Videoaufsager. Welche Botschaften Trump sendet und wie Europa reagiert, sehen Sie oben im Video.

Verwendete Quellen
  • t-online
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Annalena BaerbockDeutschlandDonald TrumpTrump und Putin treffen sich in AlaskaUN
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom