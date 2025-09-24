Deutsche Glücksspielfirma will in die USA

Von dpa Aktualisiert am 24.09.2025 - 18:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei einer Einwanderungsbehörde sind Schüsse gefallen. (Quelle: Paul Weaver/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Bei einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in den USA fallen Schüsse. Mehrere Menschen kommen dabei nach offiziellen Angaben ums Leben.

Bei Schüssen vor einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in Dallas sind mehrere Menschen getötet worden. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem schrieb auf der Plattform X von mehreren Verletzten und Toten. Die Polizei von Dallas teilte auf X mit, dass ein Opfer am Tatort starb, der verdächtige Schütze sei ebenfalls tot. Der Ministerin zufolge starb er an einer selbst zugefügten Schusswunde.

Die Hintergründe der Schüsse sind unklar. Vize-Präsident JD Vance schrieb auf X, Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden, vor allem ICE, müssten aufhören.

