UN-Vollversammlung Selenskyj warnt vor Russland und hofft auf US-Kehrtwende

Aktualisiert am 24.09.2025 - 17:46 Uhr

Der ukrainische Präsident setzte sich für die internationale Unterstützung Moldaus ein. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vor den Vereinten Nationen wirbt der ukrainische Präsident für mehr Hilfe für Moldau. Rund um die UN-Generaldebatte fragen sich viele, ob Donald Trump nun wirklich seine Meinung zum Krieg ändert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen um Unterstützung für sein Land geworben - und zugleich eindringlich vor Gefahren für die Weltgemeinschaft gewarnt. Dazu zählten ein weltweites, zerstörerisches Wettrüsten, der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz bei Waffensystemen und das anhaltend aggressive Verhalten Russlands. Selenskyj lobte auch das jüngste Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, der am Rande der UN-Generaldebatte eine russlandkritischere Sicht auf den Krieg angedeutet hatte.

"Wir hatten gestern ein gutes Treffen mit Präsident Trump und ich habe auch mit vielen anderen starken Führern gesprochen und zusammen können wir viel verändern", sagte Selenskyj in seiner Rede. Sein Land zähle auf Europa und die Vereinigten Staaten. Für den Frieden komme es auch auf die Vereinten Nationen an, erklärte er vor den versammelten Staats- und Regierungschefs in New York. "Bitte bleiben Sie nicht stumm, während Russland diesen Krieg weiter verlängert. Bitte sprechen Sie sich dagegen aus und verurteilen sie ihn."

Warnung vor russischem Handeln in Moldau

Selenskyj warnte in seiner Rede vor weiteren russischen Aggressionen. Die Republik Moldau verteidige sich gerade gegen russische Übergriffe, doch die Antwort der internationalen Gemeinschaft darauf sei nicht ausreichend. Das russische Eindringen in den Luftraum von Polen und Estland zeige, wie dringend eine Unterstützung sei, so der ukrainische Präsident.

"Europa kann es sich nicht leisten, auch Moldau zu verlieren", sagte Selenskyj. Die EU müsse Moldau mit finanziellen Mitteln und Unterstützung im Energiesektor helfen und die Menschenrechte dort sichern. "Für Europa ist es nicht teuer, Moldaus Stabilität zu unterstützen. Wenn man es verpasst, wird das einen viel höheren Preis haben", sagte Selenskyj.

Erst am Dienstag hatte die proeuropäische Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, vor einer Einmischung Russlands in ihrem Land gewarnt. Dort wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Bei landesweiten Razzien am Montag seien 74 Personen festgenommen worden, hieß es weiter. Ihnen wird vorgeworfen, Massenunruhen in Moldau vorbereitet zu haben.

Warnung vor Einsatz von Künstlicher Intelligenz beim Militär

Selenskyj warnte außerdem wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen vor dem "zerstörerischsten Wettrüsten der Menschheitsgeschichte". Vor zehn Jahren habe sich niemand vorstellen können, dass durch Drohnenangriffe ganze Gebiete ohne Leben entstehen könnten. Das sei früher nur durch einen Atomschlag denkbar gewesen. Er forderte internationale Regeln für die KI-Nutzung in Waffensystemen. Dies sei "so dringend wie die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen".