Kritik an autoritärem Kurs Georgien bestellt deutschen Botschafter ein

Von dpa 24.09.2025 - 19:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Demonstranten mit georgischen Nationalflaggen versammeln sich im Zentrum von Tiflis: Sie fordern eine Neuwahl des Parlaments. (Quelle: Zurab Tsertsvadze)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit fast einem Jahr regiert in Georgien eine prorussische Partei, die immer härter gegen ihre Gegner vorgeht. Nun wird auch der deutsche Botschafter attackiert.

Das Außenministerium in Georgien hat den deutschen Botschafter Peter Fischer aus Unzufriedenheit über dessen politische Äußerungen im Land einbestellt. Fischer sei daran erinnert worden, dass sich Diplomaten entsprechend der Wiener Konvention von 1961 an Gesetze und Regeln des Gastgeberlandes zu halten haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Loading...

"Die georgische Seite hat ihre Besorgnis ausgedrückt bezüglich der Versuche, eine radikale Agenda im Land zu befeuern, die nicht mit den Prinzipien der Demokratie übereinstimmt und zur Verschärfung der sozialen Polarisierung beiträgt", teilte das Ministerium mit.

Auswärtiges Amt widerspricht Tiflis

Das Auswärtige Amt widersprach dem. Man weise die "anhaltende aggressive Rhetorik" von Vertretern der Regierungspartei Georgischer Traum gegenüber dem deutschen Botschafter in Tiflis "und seine heutige haltlose Vorladung entschieden zurück", hieß es auf Bluesky. Er vertrete die Position der Bundesregierung und handele in voller Übereinstimmung mit dem Wiener Übereinkommen.

Erst vor zwei Wochen hatte Regierungschef Irakli Kobachidse Fischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Hintergrund war Fischers wiederholte öffentliche Kritik am zunehmend autoritären Kurs der georgischen Regierung. Unter anderem zog der Diplomat durch den Besuch von Gerichtsverhandlungen gegen Oppositionelle Ärger auf sich.