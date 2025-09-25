t-online - Nachrichten für Deutschland
Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Von dpa
Aktualisiert am 25.09.2025 - 13:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Prozess gegen ehemaligen Staatspräsidenten SarkozyVergrößern des Bildes
Das Gericht befand Sarkozy teilweise schuldig. (Quelle: Christophe Ena/AP/dpa/dpa-bilder)
Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht hatte den 70-Jährigen zuvor teilweise schuldig gesprochen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
FrankreichNicolas Sarkozy
