Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt
Von dpa
Aktualisiert am 25.09.2025 - 13:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy ist im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht hatte den 70-Jährigen zuvor teilweise schuldig gesprochen.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Kriminelle Vereinigung
Newsblog zur US-Politik
Vorfall bei Alaska
Bei Ende des Kriegs
Für mehr als 40 Atombomben
Sichtungen über vier Flughäfen
"Kriminelle Vereinigung"
Vorfälle im Luftraum
Annalena Baerbock
Meinung|Israels Gaza-Operation