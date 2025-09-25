Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben
Von dpa
Aktualisiert am 25.09.2025 - 23:32 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident Donald Trump stellt sich gegen eine Annexion des Westjordanlands durch Israel. "Ich werde es Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren", sagte der Republikaner im Weißen Haus.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Auf dem Weg nach New York
In Drohnenvorfälle verwickelt?
Neuer Druck auf Moskau
Luftraumverletzungen
Newsblog zur US-Politik
"Die Truppe ist sehr besorgt"
Nato-Ostflanke zu Russland
Nahe Lettland
Palästinenserpräsident vor den UN
Mit dem Segen der Kirche