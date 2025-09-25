t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben

Von dpa
25.09.2025
Vor der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu bei der UN-Vollversammlung macht US-Präsident Trump eine Ansage. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)
US-Präsident Donald Trump stellt sich gegen eine Annexion des Westjordanlands durch Israel. "Ich werde es Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

