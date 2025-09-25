Trump geht gegen Erzfeind vor "Werden nicht auf unseren Knien rutschen"

Von t-online , aj Aktualisiert am 26.09.2025 - 03:29 Uhr

Der frühere FBI-Direktor Comey ist angeklagt worden. (Archivfoto) (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa/dpa-bilder)

In seiner ersten Amtszeit feuerte Donald Trump seinen Erzfeind James Comey. Jetzt ist Trump zurück an der Macht – und Comey wird angeklagt. Der reagiert deutlich.

Der frühere FBI-Chef und Kritiker von US-Präsident Donald Trump, James Comey, ist nach Angaben des US-Justizministeriums wegen "schwerer Straftaten" angeklagt worden. Eine Grand Jury habe den früheren Bundespolizeichef in zwei Punkten angeklagt, erklärte das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) und bestätigte damit entsprechende US-Medienberichte. Trump, der das Justizministerium kürzlich öffentlich dazu aufgefordert hatte, juristisch gegen politische Gegner vorzugehen, begrüßte die Anklage gegen seinen Erzfeind.

Comey werde wegen "schwerwiegender Verstöße im Zusammenhang mit der Weitergabe sensibler Informationen" strafrechtlich verfolgt, hieß es in der Erklärung des von der Trump-Vertrauten Pam Bondi geleiteten Justizministeriums. Die Grand Jury lege dem früheren FBI-Direktor zur Last, eine Untersuchung des Kongresses behindert und eine Falschaussage gemacht zu haben.

Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen.

Comey drohen fünf Jahre Haft

Die Anklage folgt nur wenige Tage, nachdem Trump seine Justizministerin Pam Bondi über die sozialen Medien nachdrücklich dazu aufgefordert hatte, gegen Personen vorzugehen, die er als Feinde betrachtet. Der Präsident beklagte, dass viel geredet, aber nichts getan werde – und nannte explizit Comey. Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die auf der Grundlage von Unterlagen der Staatsanwaltschaft über eine Anklageerhebung entscheidet. Im Falle einer Verurteilung drohen Comey laut der vor wenigen Tagen von Trump ernannten Bundesstaatsanwältin Lindsey Halligan bis zu fünf Jahre Haft.

Bondi schrieb nun auf der Plattform X, dass niemand über dem Gesetz stehe. Die heutige Anklage spiegele die Entschlossenheit des Justizministeriums wider, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, "die ihre Machtposition missbrauchen, um das amerikanische Volk zu täuschen".

Comey zeigt sich kämpferisch – "Ich habe keine Angst"

Comey zeigte sich nach der Anklage kämpferisch. "Ich habe keine Angst", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) in einer im Onlinedienst Instagram veröffentlichten Videobotschaft. Seine Familie und er wüssten seit Jahren, "dass es seinen Preis hat, sich Donald Trump zu widersetzen", sagte er mit Bezug auf den US-Präsidenten. Etwas anderes käme für ihn und seine Familie aber "nicht infrage". "Wir werden nicht auf unseren Knien rutschen – und ihr solltet es auch nicht." Comey rief die Bevölkerung dazu auf, achtsam zu sein und wählen zu gehen.

Über die ihm zur Last gelegten Anklagepunkten sagte er: "Es bricht mir das Herz für das Justizministerium, aber ich habe großes Vertrauen in das Bundesjustizsystem und ich bin unschuldig, also lasst uns einen Prozess abhalten und das Vertrauen bewahren."