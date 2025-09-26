t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Russland verlängert Exportverbot für Benzin

Angriffe auf Raffinerien
Russland verlängert Exportverbot für Benzin

Von dpa
26.09.2025 - 17:52 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-935-854679Vergrößern des Bildes
Tankstelle in Moskau: Wegen der ukrainischen Angriffe auf Raffinerien wird in vielen Landesteilen der Treibstoff knapp. (Quelle: Pavel Bednyakov)
News folgen

Wegen der ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien wird der Treibstoff im Land immer knapper. Jetzt reagiert der Keml.

Wegen des Treibstoffmangels nach ukrainischen Drohnenattacken gegen russische Raffinerien verlängert die Energiegroßmacht ihr Exportverbot für Benzin und Diesel bis Jahresende. "Das hilft uns, den Markt zusätzlich mit Ölprodukten abzusichern", sagte der für Energiefragen in Russland zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Loading...

Er räumte ein, dass Russland ein Defizit an Treibstoffen habe. Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg gezielt Schläge gegen Treibstofflager und Raffinerien in dem Nachbarland. Der Mangel an Treibstoffen hatte zuletzt schon zu deutlich höheren Preisen an den Zapfsäulen geführt.

Russland: Exportstopp verringert Einnahmen

Der Export von Kraftstoffen ist seit März verboten, weil die russische Führung die Lage auf dem einheimischen Markt stabilisieren will. Dem Land gehen dabei aber auch Einnahmen verloren, die für den Krieg gegen die Ukraine bedeutsam sind. Nach Darstellung von Nowak gilt das Verbot für alle Marktteilnehmer mit Ausnahme von zwischenstaatlichen Abkommen.

Auch russische Tankstellen haben begonnen, die Menge an Benzin zu begrenzen. Die Zahl der Tankstellen, die in Russland mit Benzin handeln, ist innerhalb von zwei Monaten um 360 oder 2,6 Prozent gesunken, wie die Zeitung "Kommersant" berichtete. Besonders spürbar sei das Defizit im Süden des Landes. Die Benzinproduktion sei um zehn Prozent gesunken.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
BenzinMoskauRusslandTankstelleUkraine
