Die Lage im Überblick Trump: "Guter Wille und Enthusiasmus" für Gaza-Einigung

Von dpa Aktualisiert am 27.09.2025 - 04:11 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Der US-Präsident weckt Hoffnungen auf ein Ende des Gaza-Kriegs. Auch der deutsche Außenminister gibt sich optimistisch - trotz einer von Protesten begleiteten Rede des israelischen Regierungschefs.

US-Präsident Donald Trump sieht nach eigenen Angaben gute Chancen auf eine Einigung im Gaza-Krieg und einen dauerhaften Frieden. "Nach so vielen Jahrzehnten gibt es mehr guten Willen und Enthusiasmus für eine Einigung, als ich je zuvor gesehen habe", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Alle seien froh, diese "Zeit des Todes und der Dunkelheit" hinter sich zu lassen. "Wir müssen die Geiseln zurückholen und einen DAUERHAFTEN UND LANGFRISTIGEN FRIEDEN erreichen!"

Trump sprach von "sehr inspirierenden und produktiven Gesprächen" mit Vertretern des Nahen Ostens, intensive Verhandlungen liefen seit vier Tagen. Diese würden so lange wie nötig fortgesetzt, um eine erfolgreiche Einigung zu erzielen. Alle Länder der Region seien beteiligt, sagte Trump, ohne dabei ins Detail zu gehen. Die islamistische Hamas wisse von den Gesprächen, und auch Israel sei informiert.

Wadephul: Haben jetzt ein Momentum

Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul zeigte sich angesichts eines neuen US-Vorstoßes für Frieden in Nahost optimistisch. Er stelle "fest, dass wir jetzt ein Momentum haben. Und das muss man verantwortungsvoll nutzen, und dazu muss man Beiträge leisten", sagte der CDU-Politiker am Rande der UN-Generaldebatte vor Journalisten in New York. Zwar habe der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor den Vereinten Nationen eine erwartbare Rede gehalten. Er sei trotzdem optimistisch, "weil diese Rede nichts unmöglich gemacht hat an Vorschlägen, die derzeit in der Welt sind". Wadephul selbst soll am heutigen Samstag bei den UN reden.

Trump sprach schon davor von möglicher Einigung

Bereits einige Stunden zuvor hatte Trump Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Krieges geweckt - es ist nicht das erste Mal. Der Republikaner sagte vor Journalisten in Washington: "Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza." Man stehe kurz vor einer Einigung. Seine Formulierungen gingen aber zum Teil weiter - nur kurz darauf sagte er zu den Journalisten etwa: "Es sieht so aus, als hätten wir eine Einigung zu Gaza." Und: "Ich denke, wir haben eine Einigung."

