EU-Beitrittskandidat Moldaus Präsidentin vor Wahl: "Enormer Druck aus Moskau"

Von dpa Aktualisiert am 27.09.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sollte das proeuropäische Lager die Wahl am Sonntag verlieren, will Sandu "weiter für die Demokratie kämpfen". (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Moldau streiten seit Jahrzehnten prorussische und proeuropäische Kräfte um den Kurs. Kurz vor der Wahl beklagt Präsidentin Sandu, Russland setze unfaire Methoden ein.

Unmittelbar vor der Parlamentswahl in Moldau beklagt die proeuropäischen Präsidentin Maia Sandu massive russische Einflussnahme. "Es geht hier um die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit unserer Republik. Und was wir sehen, ist ein enormer Druck aus Moskau, sich in die Wahlen einzumischen und die Wahlen zu beeinflussen", sagte Sandu dem Nachrichtenportal "ZDFheute.de".

Loading...

Moskau gebe "Hunderte von Millionen Euro" dafür aus, "um politische Parteien zu finanzieren, sogar um Wähler zu bestechen oder junge Leute auszubilden, um Destabilisierungsaktivitäten zu organisieren", sagte Sansu weiter. In der kleinen Republik Moldau - seit 2022 EU-Beitrittskandidat - wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt.

Umfragen ließen zuletzt erwarten, dass die Partei von Sandu, die aktiv von der Europäischen Union unterstützt wird, bei der Wahl wieder stärkste Kraft werden könnte, aber nicht mehr alleine regieren kann. Dem russlandorientierten Bündnis werden Chancen auf ein gutes Wahlergebnis eingeräumt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Sandu bezeichnete die anstehenden Wahlen auf der Plattform X als die folgenreichsten für die Zukunft des Landes. "Ihr Ausgang wird darüber entscheiden, ob wir unsere Demokratie festigen und der EU beitreten oder ob Russland uns zurück in eine Grauzone zieht und uns zu einem regionalen Risiko macht." Über die Zukunft müssten die Moldauer entscheiden, nicht Moskau.

Die Präsidentin sieht ihr Land auf einem guten Weg in die EU. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren große Fortschritte gemacht. Ich glaube wirklich, dass die Republik Moldau bis zum Ende des Jahrzehnts EU-Mitglied sein kann", sagte sie dem Nachrichtenportal "ZDFheute.de".

Sollte das proeuropäische Lager die Wahl am Sonntag verlieren, will Sandu weiter für die Demokratie kämpfen. "Weil wir an die Freiheit glauben. Und nicht unter Putins Regime leben wollen", sagte sie mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin.