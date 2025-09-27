US-Außenministerium USA wollen Visum von Kolumbiens Präsidenten widerrufen

Von dpa Aktualisiert am 27.09.2025 - 05:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die USA wollen das Visum des kolumbianischen Präsident Gustavo Petro widerrufen. (Archivbild) (Quelle: Ivan Valencia/AP/dpa/dpa-bilder)

Ein Staatschef eines anderen Landes, der in den Vereinigten Staaten US-Soldaten aufwiegelt? So lautet der Vorwurf des US-Außenministeriums an Kolumbiens Präsidenten. Worum es genau geht.

Das US-Außenministerium wirft Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro vor, US-Soldaten aufgewiegelt zu haben, und will dessen Visum widerrufen. Petro habe am Freitag (Ortszeit) auf einer Straße in New York City US-Soldaten aufgefordert, Befehle zu missachten und Gewalt anzuzetteln, schrieb das US-Außenministerium auf der Plattform X. "Wir werden Petros Visum aufgrund seiner rücksichtslosen und aufrührerischen Handlungen widerrufen." Mehr Details zu den Vorwürfen oder Beweise präsentierte das Außenministerium zunächst nicht.