"Höchste Alarmstufe" Havarie auf russischem U-Boot im Mittelmeer

Das U-Boot "Novorossiysk" (Archivbild): Medien berichten über einen Zwischenfall an Bord. (Quelle: OLGA MALTSEVA/getty-images-bilder)

Alarm auf einem russischen U-Boot im Mittelmeer. Nach einem Treibstoffunfall herrscht Explosionsgefahr.

Die Crew des russischen U-Boots "Novorossiysk" hat während ihrer Passage des Mittelmeers die "höchste Alarmstufe" ausgerufen. Das meldet die britische Zeitung "Daily Mirror" unter Berufung auf russische Telegram-Kanäle.

An Bord des U-Boots sei es demnach zu einem Zwischenfall mit Treibstoff gekommen, es bestehe Explosionsgefahr.

Die "Novorossiysk" gehört zu den U-Booten der sogenannten Kilo-II-Klasse. Diese wurden in den 1980er-Jahren entwickelt und auch ins Ausland verkauft. Das U-Boot wird mit Diesel angetrieben und kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden.