t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Mittelmeer: Havarie auf russischem U-Boot "Novorossiysk"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWieder Zwischenfall in Dänemark
Fliegt heute ein Zweitliga-Trainer?
TextTochter hat Krebs: Rückschlag für Ex-Profi
TextMänner haben Sex mit Kind: Freispruch
TextReform für Taschengeldkonten geplant

"Höchste Alarmstufe"
Havarie auf russischem U-Boot im Mittelmeer

Von t-online
Aktualisiert am 27.09.2025 - 12:43 UhrLesedauer: 1 Min.
453955098Vergrößern des Bildes
Das U-Boot "Novorossiysk" (Archivbild): Medien berichten über einen Zwischenfall an Bord. (Quelle: OLGA MALTSEVA/getty-images-bilder)
News folgen

Alarm auf einem russischen U-Boot im Mittelmeer. Nach einem Treibstoffunfall herrscht Explosionsgefahr.

Die Crew des russischen U-Boots "Novorossiysk" hat während ihrer Passage des Mittelmeers die "höchste Alarmstufe" ausgerufen. Das meldet die britische Zeitung "Daily Mirror" unter Berufung auf russische Telegram-Kanäle.

Loading...

An Bord des U-Boots sei es demnach zu einem Zwischenfall mit Treibstoff gekommen, es bestehe Explosionsgefahr.

Die "Novorossiysk" gehört zu den U-Booten der sogenannten Kilo-II-Klasse. Diese wurden in den 1980er-Jahren entwickelt und auch ins Ausland verkauft. Das U-Boot wird mit Diesel angetrieben und kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden.

Eigentlich gehört die "Novorossiysk" zur Nordmeerflotte, war aber nahe Sankt Petersburg überholt worden. Sie hatte dann die Ostsee passiert und Kurs auf das Mittelmeer und Syrien genommen. In Nato-Gewässern wurde das U-Boot unter anderem von dänischen Schiffen eskortiert.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Mittelmeer
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom