UN-Sanktionen wieder in Kraft Iran kündigt "entschlossene" Reaktion an

Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen.

Der Iran unterliegt wieder Sanktionen der Vereinten Nationen. Eine Frist für eine Einigung lief in der Nacht aus. Jetzt droht Teheran mit Konsequenzen.

Nach dem Wiederinkrafttreten von UN-Sanktionen gegen den Iran und sein Atomprogramm hat die Islamische Republik eine "entschlossene und angemessene" Reaktion angekündigt. In einer Erklärung verurteilte das Außenministerium in Teheran die Strafmaßnahmen am Sonntag als "rechtlich unbegründet" und forderte alle Staaten auf, sich nicht daran zu halten.

Die UN-Sanktionen wie ein Waffenembargo und Anreicherungsverbot für Uran gegen das Land waren in der Nacht in Kraft getreten, nachdem die E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien den sogenannten Snapback-Mechanismus ausgelöst hatten. Die Frist für eine Einigung zwischen Teheran und seinen Verhandlungspartnern lief um 2:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit ab.

Warnung vor Eskalation des Atomstreits

Ein Vorstoß Russlands und Chinas, die Strafmaßnahmen aufzuschieben, war am Freitag im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Der Rat hatte die Schritte des Snapback-Verfahrens nach Resolution 2231 vollzogen. Nur vier der 15 Mitglieder des Gremiums unterstützten die Resolution zur Verzögerung.

Neun stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Die Wiedereinführung der Sanktionen durch die westlichen Mächte verschärfte die zwischen ihnen und dem Iran.