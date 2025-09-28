t-online - Nachrichten für Deutschland
Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft

Keine Einigung erreicht
Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft

Von t-online
Aktualisiert am 28.09.2025 - 02:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Streit um Irans AtomprogrammVergrößern des Bildes
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild) (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Der Iran unterliegt wieder Sanktionen wie einem Waffenembargo. Eine Frist für eine Einigung lief in der Nacht aus.

Im Atomstreit mit dem Iran sind UN-Sanktionen wie ein Waffenembargo und Anreicherungsverbot für Uran gegen das Land wieder in Kraft getreten. Die Frist für eine Einigung zwischen Teheran und seinen Verhandlungspartnern Deutschland, Großbritannien und Frankreich lief in der Nacht zum Sonntag um 2:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit ab.

Ein Vorstoß Russlands und Chinas, die Strafmaßnahmen aufzuschieben, war am Freitag im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Der Rat hatte die Schritte des sogenannten Snapback-Verfahrens nach Resolution 2231 vollzogen. Nur vier der 15 Mitglieder des Gremiums unterstützten die Resolution zur Verzögerung. Neun stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Die Wiedereinführung der Sanktionen durch die westlichen Mächte verschärfte die zwischen ihnen und dem Iran.

Nach dem Inkrafttreten von UN-Sanktionen gegen Teheran warnen Deutschland, Großbritannien und Frankreich den Iran vor einer Eskalation des Atomstreits. "Wir fordern den Iran nachdrücklich auf, von jeglichen eskalierenden Maßnahmen abzusehen und sich wieder an seine rechtlich bindenden Sicherungsmaßnahmen zu halten", teilten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs (E3) in der Nacht gemeinsam mit. "Die Wiedereinführung von UN-Sanktionen bedeutet nicht das Ende der Diplomatie."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
Themen
