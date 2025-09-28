Keine Einigung erreicht Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft

Von t-online Aktualisiert am 28.09.2025 - 02:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild) (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Iran unterliegt wieder Sanktionen wie einem Waffenembargo. Eine Frist für eine Einigung lief in der Nacht aus.

Im Atomstreit mit dem Iran sind UN-Sanktionen wie ein Waffenembargo und Anreicherungsverbot für Uran gegen das Land wieder in Kraft getreten. Die Frist für eine Einigung zwischen Teheran und seinen Verhandlungspartnern Deutschland, Großbritannien und Frankreich lief in der Nacht zum Sonntag um 2:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit ab.

Ein Vorstoß Russlands und Chinas, die Strafmaßnahmen aufzuschieben, war am Freitag im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Der Rat hatte die Schritte des sogenannten Snapback-Verfahrens nach Resolution 2231 vollzogen. Nur vier der 15 Mitglieder des Gremiums unterstützten die Resolution zur Verzögerung. Neun stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Die Wiedereinführung der Sanktionen durch die westlichen Mächte verschärfte die zwischen ihnen und dem Iran.