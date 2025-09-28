Krieg in der Ukraine Selenskyj: Russland terrorisiert gewöhnliche Städte

Nach neuerlichen russischen Luftschlägen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Stopp von russischen Importen aufgerufen. (Archivbild) (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa-bilder)

Russland attackiert die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen. Mehrere Menschen sterben. Präsident Selenskyj reagiert mit einem Aufruf an die Weltgemeinschaft.

In der Ukraine sind durch russische Angriffe mit Drohnen und Raketen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet und 40 verletzt worden. "Bestialische Schläge, bewusster und zielgerichteter Terror gegen gewöhnliche Städte - fast 500 Kampfdrohnen und über 40 Raketen, darunter (die Hyperschallrakete) "Kinschal"", schrieb der Staatschef in sozialen Netzwerken. Der Angriff dauerte demnach gut zwölf Stunden.

Hauptziel waren Selenskyj zufolge die Hauptstadt Kiew und das Umland, dazu die Gebiete Saporischschja, Chmelnyzkyj, Sumy, Mykolajiw, Tschernihiw und Odessa. "Infolge des Beschusses wurde in der Hauptstadt das Gebäude des Instituts für Kardiologie beschädigt", teilte er mit.

Russland setzte mit dem Angriff laut Selenskyj nach der Woche der UN-Generalversammlung ein klares Zeichen. "Moskau will weiter kämpfen und töten und verdient nur den härtesten Druck der Welt", schrieb der Präsident. Er rief dazu auf, jegliche Importe aus Russland einzustellen und kündigte ukrainische Gegenschläge an, um Moskau zur Diplomatie zu zwingen.