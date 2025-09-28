t-online - Nachrichten für Deutschland
Tote und Verletzte in Kiew durch russische Luftangriffe

Krieg in der Ukraine
Tote und Verletzte in Kiew durch russische Luftangriffe

Von dpa
Aktualisiert am 28.09.2025 - 08:16 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg - KiewVergrößern des Bildes
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist wieder Ziel russischer Angriffe mit Drohnen und Raketen geworden. (Archivbild) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Das russische Militär greift Ziele in der Ukraine wieder massiv mit Drohnen und Raketen an. In der Hauptstadt Kiew und anderen Orten gibt es Opfer - und die Zahlen steigen.

Infolge massiver russischer Angriffe mit Drohnen und Raketen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach vorläufigen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere zehn wurden verletzt, wie der Chef der Militärverwaltung der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, bei Telegram mitteilte. In sechs von zehn Stadtbezirken wurden der Stadtverwaltung zufolge Schäden registriert. Mehrere Brände brachen aus; Rauchwolken waren weithin über der Dreimillionenstadt zu sehen.

Im Kiewer Umland wurden nach Angaben der Gebietsverwaltung mindestens fünf Mitarbeiter einer Brotfabrik im Landkreis Fastiw verletzt. Ein Brand auf dem Fabrikgelände konnte gelöscht werden. In der Stadt Bila Zerkwa gab es ebenfalls Berichte von Einschlägen und Bränden.

Zudem gab es nach offiziellen Angaben mindestens 21 Verletzte in der südostukrainischen Industriestadt Saporischschja. Von Behörden veröffentlichte Bilder zeigten Schäden an Wohnhäusern und Löscharbeiten.

Die Ukraine wehrt sich seit über dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
KiewMilitär
