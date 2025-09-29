t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland zieht sich aus Antifolter-Konvention zurück

Internationale Vereinbarung
Russland zieht sich aus Antifolter-Konvention zurück

Von afp, t-online
29.09.2025 - 16:51 UhrLesedauer: 2 Min.
Wladimir Putin: Seine Provokationen mit Kampfflugzeugen sind ein Zeichen der Schwäche.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (Archivbild): Sein Land geht auf Distanz zum internationalen Recht. (Quelle: Alexander Kazakov/reuters)
News folgen

Russland lässt das Folter-Verbot ruhen. Erst in der Vorwoche hat eine Studie dem Land systematische Vergehen gegen internationales Recht vorgehalten.

Russland zieht sich aus der europäischen Konvention zur Verhütung von Folter zurück. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Gesetz, das zuvor vom Parlament verabschiedet worden war, wie aus einem von den russischen Behörden veröffentlichten Dokument hervorging. Das russische Parlament hatte dem Europarat, auf den die Anti-Folter-Konvention zurückgeht, eine "Diskriminierung" Russlands vorgeworfen.

Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe wurde im November 1987 vom Europarat verabschiedet. Der Europarat, der sich als Hüter der Menschenrechte versteht, hatte Russland nach dem Beginn der Offensive gegen die Ukraine im Jahr 2022 ausgeschlossen.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein UN-Bericht schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben und die "systematische" Folter ukrainischer Zivilisten vorgeworfen. Seit dem Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 seien zivile Häftlinge in den von Russland besetzten Gebieten Opfer von "weitverbreiteter und systematischer Folter" geworden, hieß es in einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf.

Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk erklärte, Menschen in den besetzten Gebieten würden "willkürlich von der Straße weggeholt, unter wechselnden rechtlichen Grundlagen angeklagt und tagelang, wochenlang, monatelang oder sogar jahrelang festgehalten".

Seine Ermittler befragten demnach 216 Zivilisten, die seit Juni 2023 aus der Haft in den russisch besetzten Gebieten entlassen wurden. 92 Prozent von ihnen hätten detailliert geschildert, dass sie während ihrer Gefangenschaft "Folter oder Misshandlungen ausgesetzt waren", heißt es in dem Bericht. Dazu zählten demnach schwere Schläge, Elektroschocks und Scheinhinrichtungen. Viele Ex-Häftlinge hätten zudem berichtet, dass sie mit dem Tod oder mit Gewalt gegen sich selbst oder Angehörige bedroht worden seien. "Viele der Befragten waren während ihrer Haft mehreren Formen von Folter oder Misshandlung ausgesetzt", heißt es in dem Bericht weiter.

Neueste Artikel
Themen
RusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUN - Vereinte NationenUkraineWladimir Putin
