29.09.2025

Wladimir Putin (Archivbild): Sein Land geht auf Distanz zum internationalen Recht. (Quelle: Alexander Kazakov/reuters)

Russland lässt das Folter-Verbot ruhen. Erst in der Vorwoche hat eine Studie dem Land systematische Vergehen gegen internationales Recht vorgehalten.

Russland zieht sich aus der europäischen Konvention zur Verhütung von Folter zurück. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Gesetz, das zuvor vom Parlament verabschiedet worden war, wie aus einem von den russischen Behörden veröffentlichten Dokument hervorging. Das russische Parlament hatte dem Europarat, auf den die Anti-Folter-Konvention zurückgeht, eine "Diskriminierung" Russlands vorgeworfen.

Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe wurde im November 1987 vom Europarat verabschiedet. Der Europarat, der sich als Hüter der Menschenrechte versteht, hatte Russland nach dem Beginn der Offensive gegen die Ukraine im Jahr 2022 ausgeschlossen.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein UN-Bericht schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben und die "systematische" Folter ukrainischer Zivilisten vorgeworfen. Seit dem Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 seien zivile Häftlinge in den von Russland besetzten Gebieten Opfer von "weitverbreiteter und systematischer Folter" geworden, hieß es in einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf.

Der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk erklärte, Menschen in den besetzten Gebieten würden "willkürlich von der Straße weggeholt, unter wechselnden rechtlichen Grundlagen angeklagt und tagelang, wochenlang, monatelang oder sogar jahrelang festgehalten".