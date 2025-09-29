Internationale Aufsicht und Wirtschaftshilfe Israel unterstützt Trumps Friedensplan für Gaza
Donald Trump hat einen umfassenden Plan mit 20 Punkten für den Gazastreifen vorgelegt. Der US-Präsident will selbst die Kontrolle über ein Aufsichtsgremium übernehmen.
Der US-Präsident Donald Trump hat einen Friedensplan mit 20 Punkten für den Gazastreifen vorgelegt, der eine sofortige Waffenruhe, die Rückkehr aller Geiseln und den Wiederaufbau des Gebiets unter internationaler Aufsicht vorsieht. Das geht aus einem Schreiben des Weißen Hauses hervor.
In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich Trump optimistisch über eine rasche Friedenslösung im Gaza-Krieg geäußert. Eine Einigung sei "mehr als sehr nahe", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Israel akzeptiert den Plan von Donald Trump: "Ich unterstütze Ihren Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen", sagte er.
Jetzt stehe nur noch die Zustimmung der Hamas aus, erklärte Trump. Netanjahu ergänzte eine Drohung: Sollte die Hamas nicht zustimmen, würde Israel "den Job im Gazastreifen zu Ende bringen". Der Konflikt ließe sich auf die einfache oder die harte Art und Weise beenden. Die israelische Regierung sei nun bereit, der Hamas den einfachen Weg anzubieten.
Die Terrorgruppe Hamas teilte zunächst nur mit, man habe den Vorschlag bislang nicht in schriftlicher Form vorliegen.
Geiseldeal und Waffenruhe als Einstieg
Zentrales Element des Plans ist die Einrichtung eines internationalen "Friedensrats", der den Wiederaufbau Gazas koordinieren und die Verwaltung überwachen soll. Den Vorsitz will Trump selbst übernehmen. Weitere Mitglieder sollen folgen, darunter der ehemalige britische Premierminister Tony Blair. Die Kontrolle über Gaza soll vorübergehend bei einer technokratischen palästinensischen Übergangsregierung liegen, die von internationalen Experten unterstützt wird.
Trump verknüpft die Waffenruhe mit der Freilassung aller Geiseln. Innerhalb von 72 Stunden nach einer Zustimmung Israels sollen laut dem Plan "alle Geiseln, lebende und verstorbene, zurückgebracht" werden. Im Gegenzug will Israel unter anderem 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Gefangene sowie 1.700 seit dem 7. Oktober 2023 inhaftierte Palästinenser freilassen.
Der Vorschlag sieht vor, dass sich die israelische Armee auf eine festgelegte Linie zurückzieht, um die Geiselrückgabe zu ermöglichen. Währenddessen sollen alle militärischen Operationen pausieren, die Frontlinien eingefroren werden.
Nach Freilassung der Geiseln sollen Hamas-Mitglieder, die auf Gewalt verzichten und sich zu friedlicher Koexistenz bekennen, amnestiert werden. Wer den Gazastreifen verlassen wolle, solle dies sicher tun können, heißt es in dem Dokument. Doch die Terrorgruppe dürfte zukünftig keine Rolle mehr in der Regierung Gazas spielen. Netanjahu erklärte, dass auch die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde nicht eingebunden werden dürfte.
Internationale Aufsicht und Wirtschaftshilfe
Ein Kern des Plans ist die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Alle Tunnel, Waffenlager und militärische Infrastruktur sollen zerstört und nicht wieder aufgebaut werden. Ein unabhängiger Beobachtermechanismus soll dies überprüfen, ein von internationalen Geldgebern finanziertes Rückkauf- und Wiedereingliederungsprogramm den Prozess unterstützen.
Parallel dazu soll ein Hilfspaket anlaufen: Infrastruktur, Krankenhäuser, Bäckereien und Straßen sollen wiederhergestellt werden. Die Einfuhr von Hilfsgütern soll laut Plan über UN-Organisationen und andere neutrale Akteure erfolgen – ohne Einmischung Israels oder der Hamas.
Ein eigens einberufenes Expertengremium soll Investitionspläne ausarbeiten, die Gaza zu einer "modernen Wunderstadt" machen soll. Auch eine Sonderwirtschaftszone mit Handelsvorteilen ist vorgesehen.
Sicherheitsstruktur mit arabischer Beteiligung
Zur inneren Sicherheit will Trump eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufstellen, die aus geprüften palästinensischen Polizeikräften sowie aus Partnernationen besteht. Jordanien und Ägypten sollen beratend eingebunden werden. Die ISF soll schrittweise die Kontrolle über die Sicherheitszonen von der israelischen Armee übernehmen.
Israel verpflichtet sich laut Plan, den Gazastreifen nicht zu annektieren. Die IDF solle sich zurückziehen, sobald Stabilität hergestellt sei. Ein Rückzug erfolge schrittweise und unter Einhaltung klar definierter Meilensteine.
Ein "interreligiöser Dialogprozess" soll das gegenseitige Verständnis zwischen Israelis und Palästinensern fördern. Langfristig erhofft sich Trump dadurch die Voraussetzungen für eine palästinensische Selbstbestimmung. "Wenn der Wiederaufbau voranschreitet und das Reformprogramm der Palästinensischen Autonomiebehörde gewissenhaft umgesetzt wird, könnten endlich die Voraussetzungen für einen glaubwürdigen Weg zur Staatlichkeit geschaffen werden", heißt es in dem Papier.
Ob der Plan Zustimmung findet, ist offen. Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu äußern sich am Abend in einer gemeinsamen Pressekonferenz dazu.
- Memo des Weißen Hauses
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und afp