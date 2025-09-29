Internationale Aufsicht und Wirtschaftshilfe Israel unterstützt Trumps Friedensplan für Gaza

Von t-online, jha

Donald Trump: Der US-Präsident stellt seinen Plan für den Gazastreifen vor.

Donald Trump hat einen umfassenden Plan mit 20 Punkten für den Gazastreifen vorgelegt. Der US-Präsident will selbst die Kontrolle über ein Aufsichtsgremium übernehmen.

Der US-Präsident Donald Trump hat einen Friedensplan mit 20 Punkten für den Gazastreifen vorgelegt, der eine sofortige Waffenruhe, die Rückkehr aller Geiseln und den Wiederaufbau des Gebiets unter internationaler Aufsicht vorsieht. Das geht aus einem Schreiben des Weißen Hauses hervor.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich Trump optimistisch über eine rasche Friedenslösung im Gaza-Krieg geäußert. Eine Einigung sei "mehr als sehr nahe", sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Israel akzeptiert den Plan von Donald Trump: "Ich unterstütze Ihren Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen", sagte er.

Jetzt stehe nur noch die Zustimmung der Hamas aus, erklärte Trump. Netanjahu ergänzte eine Drohung: Sollte die Hamas nicht zustimmen, würde Israel "den Job im Gazastreifen zu Ende bringen". Der Konflikt ließe sich auf die einfache oder die harte Art und Weise beenden. Die israelische Regierung sei nun bereit, der Hamas den einfachen Weg anzubieten.

Die Terrorgruppe Hamas teilte zunächst nur mit, man habe den Vorschlag bislang nicht in schriftlicher Form vorliegen.

Geiseldeal und Waffenruhe als Einstieg

Zentrales Element des Plans ist die Einrichtung eines internationalen "Friedensrats", der den Wiederaufbau Gazas koordinieren und die Verwaltung überwachen soll. Den Vorsitz will Trump selbst übernehmen. Weitere Mitglieder sollen folgen, darunter der ehemalige britische Premierminister Tony Blair. Die Kontrolle über Gaza soll vorübergehend bei einer technokratischen palästinensischen Übergangsregierung liegen, die von internationalen Experten unterstützt wird.

Trump verknüpft die Waffenruhe mit der Freilassung aller Geiseln. Innerhalb von 72 Stunden nach einer Zustimmung Israels sollen laut dem Plan "alle Geiseln, lebende und verstorbene, zurückgebracht" werden. Im Gegenzug will Israel unter anderem 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Gefangene sowie 1.700 seit dem 7. Oktober 2023 inhaftierte Palästinenser freilassen.

Der Vorschlag sieht vor, dass sich die israelische Armee auf eine festgelegte Linie zurückzieht, um die Geiselrückgabe zu ermöglichen. Währenddessen sollen alle militärischen Operationen pausieren, die Frontlinien eingefroren werden.