Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs

Netanjahu: "dramatischer Fortschritt"

Netanjahu sagte in Washington, er glaube, "dass wir heute einen entscheidenden Schritt zur Beendigung des Krieges in Gaza machen und die Voraussetzungen für einen dramatischen Fortschritt im Frieden im Nahen Osten - und, wie ich denke, darüber hinaus in sehr wichtigen muslimischen Ländern - schaffen". Der Plan stehe in Einklang mit den Bedingungen Israels für die Zeit nach dem Krieg, sagte der israelische Regierungschef.

Trump sagte mit Blick auf die Hamas: "Ich habe das Gefühl, dass wir eine positive Antwort bekommen werden." Man sei sehr nah an einer Lösung dran.

Trump will Kontrollrat für Gazastreifen führen

Zum Plan des von ihm geführten "Friedensrates" als Kontrollgremium einer möglichen Übergangsregierung im Gazastreifen erklärte Trump, er zwar "sehr viel zu tun", doch sei es auf Wunsch arabischer und israelischer Führungspersönlichkeiten wichtig, dass er diese Rolle übernehme.

Zusätzlich sollten dem Rat weitere Spitzenpolitiker "und sehr angesehene" Persönlichkeiten angehören, erklärte der Republikaner weiter. Netanjahu sagte: "Wenn dieses internationale Gremium nun Erfolg hat, haben wir den Krieg endgültig beendet."

Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid teilte mit, er wolle Netanjahu ein "Sicherheitsnetz" garantieren für den Fall, dass die ultrarechten Koalitionspartner jetzt aus Protest die Regierung verlassen. Die Hardliner in der Regierung sind gegen ein Ende des Krieges, solange die Hamas nicht zerschlagen ist.

UN will Trumps Gaza-Friedensplan unterstützen

Die Vereinten Nationen betonten ihre Unterstützung für die Bemühungen. "Die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe", sagte ein UN-Sprecher in New York auf eine Frage nach dem Trump-Plan.

Israel will Souveränität Katars nicht erneut verletzen

Während seines Treffens mit Trump telefonierte Netanjahu mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Israel hatte vor rund drei Wochen in dem Golfstaat die Hamas-Führung angegriffen. Netanjahu schloss bei dem Gespräch weitere Angriffe im Golfemirat aus. "Ich möchte Ihnen auch versichern, dass Israel nicht vorhat, Ihre Souveränität in Zukunft erneut zu verletzen", sagte Netanjahu.

Israel bedauere, dass ein katarischer Staatsbürger bei dem Angriff getötet worden sei. "Ich möchte Ihnen versichern, dass Israel die Hamas ins Visier genommen hat, nicht Katarer." Rechtsextreme Koalitionsmitglieder kritisierten die "unterwürfige Entschuldigung".

Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Kritik kam auch aus den USA.

Netanjahu lobte außerdem die Idee der US-Regierung, eine trilaterale Gruppe einzurichten, "um die offenen Streitigkeiten zwischen unseren beiden Ländern zu klären". Weitere Einzelheiten dazu nannte Netanjahu zunächst nicht.