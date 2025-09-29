t-online - Nachrichten für Deutschland
Mehrere arabische Staaten unterstützen Trumps Gaza-Plan

Diplomatie
Von dpa
Aktualisiert am 30.09.2025 - 01:03 UhrLesedauer: 1 Min.
Netanjahu im Weißen Haus
US-Präsident Trump hat einen Plan zur Beilegung des Gaza-Kriegs vorgelegt. (Quelle: Avi Ohayon/Israel Gpo/ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)
Neben Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde loben auch eine Reihe arabischer und muslimischer Staaten den Vorstoß des US-Präsidenten. Sie hoffen auf Frieden und Stabilität in der Region.

Mehrere arabische Staaten unterstützen den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beilegung des Gaza-Kriegs. Die Außenminister von Katar, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten begrüßten den Vorschlag, der ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens vorsieht.

"Die Minister betonen ihre Bereitschaft, positiv und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten und den Konfliktparteien zusammenzuarbeiten, um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, seine Implementierung sicherzustellen und den Menschen in der Region Frieden, Sicherheit und Stabilität zu bringen", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme, die auch von der Türkei, Pakistan und Indonesien mitgetragen wurde.

Themen
Donald TrumpSaudi-ArabienTrump und Putin treffen sich in AlaskaÄgypten
