Moderatorin spricht erstmals über Ehe-Aus

Diplomatie Mehrere arabische Staaten unterstützen Trumps Gaza-Plan

Von dpa Aktualisiert am 30.09.2025 - 01:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Trump hat einen Plan zur Beilegung des Gaza-Kriegs vorgelegt. (Quelle: Avi Ohayon/Israel Gpo/ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Neben Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde loben auch eine Reihe arabischer und muslimischer Staaten den Vorstoß des US-Präsidenten. Sie hoffen auf Frieden und Stabilität in der Region.

Mehrere arabische Staaten unterstützen den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beilegung des Gaza-Kriegs. Die Außenminister von Katar, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten begrüßten den Vorschlag, der ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens vorsieht.