Vor Jemens Küste: Explosion auf Frachter – Terrormiliz unter Verdacht

Vor der Küste des Jemen
Sprengsatz explodiert auf Frachter – Terrormiliz unter Verdacht

Von reuters, t-online
Aktualisiert am 30.09.2025 - 13:01 UhrLesedauer: 2 Min.
Der Frachter Minervagracht. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Der Frachter Minervagracht. (Archivbild) (Quelle: Reederei Spliethoff/spliethoff.com)
News folgen

Nach einem Angriff vor der Küste Jemens meldet ein niederländischer Frachter eine Explosion an Bord. Die Regierung hat einen Verdacht, wer dahintersteckt.

Ein unter niederländischer Flagge fahrendes Frachtschiff steht nach der Explosion eines Sprengsatzes im Golf von Aden in Flammen und treibt manövrierunfähig im Meer. Zwei Seeleute wurden verletzt. Die Besatzung musste das Schiff verlassen, wie die Reederei und die EU-Marinemission Aspides am Dienstag mitteilten.

Es war zunächst unklar, ob das Schiff von den mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen wurde. Der niederländische Außenminister David van Weel sagte in einer ersten Stellungnahme im niederländischen Rundfunk NOS mit Blick auf die Terrormiliz: "Wir wissen, dass sie nicht tolerierbare Angriffe auf die Schifffahrt ausführen."

Die Huthi attackieren seit 2023 Schiffe im Roten Meer und begründen dies mit Solidarität mit den Palästinensern im Gaza-Krieg. Sie nehmen vor allem Schiffe ins Visier, die eine besondere Beziehung zu Israel haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, wäre es der erste Angriff der Huthi auf ein Handelsschiff seit dem 1. September.

Schiff sei "erheblich beschädigt" worden

Die "Minervagracht" war nach Angaben der Schifffahrtsorganisation UKMTO auf dem Weg nach Mumbai. Das Schiff sei vor der Küste von Dschibuti ohne Ladung unterwegs gewesen, als sich die Explosion ereignet habe, hieß es weiter.

Das Schiff sei "erheblich beschädigt" worden, teilte die in Amsterdam ansässige Reederei Spliethoff mit. Man arbeite mit internationalen Behörden und Experten an der Bergung. Auch Bilder, die auf der Online-Plattform X kursieren, legen nahe, dass Teile des Schiffs massiv beschädigt worden sind.

Der Großteil der 19 Mann starken Besatzung wurde auf eine griechische und eine französische Fregatte gebracht. Der Zustand eines Verletzten sei stabil. Ein zweiter Verletzter sei per Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Alle Besatzungsmitglieder sind demnach inzwischen in Dschibuti eingetroffen.

