Ärger auch für Toni Kroos Warum Gaza-Unterstützer Coca-Cola kritisieren

Von t-online , dpa 30.09.2025 - 16:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Coca-Cola-Flasche in einem Restaurant in Jerusalem: Das Unternehmen produziert auch mit einer Tochterfirma im besetzen Westjordanland. (Quelle: IMAGO/Jakub Porzycki/imago)

Ärger für die Icon League von Toni Kroos. Gaza-Unterstützer monieren die Unterstützung durch Coca-Cola.

Der Aufruf traf Starbucks, McDonald's und Disney. Wegen der angeblichen Nähe zur Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu riefen Gaza-Unterstützer zum Boykott der Unternehmen auf.

Nun richtet sich der Boykottaufruf auch gegen den US-Getränkehersteller Coca-Cola. Das Unternehmen arbeitet in Nahost mit dem Unternehmen Central Beverage Company zusammen, auch bekannt als Coca-Cola Israel. Der Getränkehersteller soll unter anderem in Atarot im von Israel besetzten Westjordanland produzieren.

Das türkische Parlament verbannte Coca-Cola deshalb sogar aus seiner Kantine. Nun machen Gaza-Unterstützer auch in Deutschland mobil. Der Getränkehersteller unterstützt die Icon League von Fußball-Nationalspieler Toni Kroos, eine Hallenfußball-Liga. Die vom langjährigen YouTuber und Streamer Mert gegründete Mannschaft Istanbul United sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab. Zudem verabschiedet sich Bilal Kamerieh, Teamkapitän von B2B United die Icon League.

Die Icon League reagierte nun. Auf ihrer Homepage wurde betont: "Für uns steht eines fest: Das Herzstück der Icon League bleibt der Fußball. Dies wird von allen unseren Sponsoren unterstützt. Darunter Coca-Cola, die sich seit vielen Jahren für den Fußball engagieren und große Sportveranstaltungen unterstützen."