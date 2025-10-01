US-Haushalt Wichtiges Senatstreffen nach "Shutdown"-Start in den USA

Von dpa Aktualisiert am 01.10.2025

Der Demokrat Chuck Schumer spricht von einem "Trump-Shutdown". Die Republikaner sprechen hingegen von einem "Schumer-Shutdown". (Quelle: Mariam Zuhaib/AP/dpa/dpa-bilder)

In den USA hat der befürchtete Stillstand der Arbeit von Regierungsbehörden teilweise begonnen. Jetzt richten sich alle Augen auf ein wichtiges Treffen im Kapitol.

Nach Beginn eines teilweisen Stillstands der Arbeit von Regierungsbehörden in den USA ist erneut der Senat zusammengekommen. Republikaner und Demokraten ringen im Kapitol in Washington weiter um eine Einigung für einen Übergangshaushalt. Am Dienstag hatten einige Stimmen von Demokraten für eine Finanzierung gefehlt, deshalb begann in der Nacht zum Mittwoch der sogenannte Shutdown.

Die Demokraten und US-Präsident Donald Trumps Republikaner schieben sich jeweils gegenseitig die Schuld dafür zu, den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte ausgelöst zu haben.

Vance: Kein Geld im Flugverkehr und Militär

Vize-Präsident JD Vance zufolge könnte dieser bereits am ersten Tag Auswirkungen im Flugverkehr in Amerika haben. "Wenn Sie heute fliegen, hoffe ich, dass Sie sicher und pünktlich ankommen, aber möglicherweise kommen Sie nicht pünktlich an", sagte der Republikaner am Morgen im TV-Sender Fox News. Das Militär werde ebenfalls nicht bezahlt.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte dem TV-Sender CNN, man müsse sich im Krankenversicherungsbereich auf steigende Beiträge einstellen. Die Demokraten hatten im Streit mit den Republikanern stets Forderungen im Gesundheitswesen aufgestellt. Das ist zum Zankapfel geworden.

"Trump-Shutdown" vs. "Schumer-Shutdown"

Bei einer Rede in seiner Kongresskammer warf Schumer den Republikanern vor, sich nicht ernsthaft auf Verhandlungen darüber einzulassen. "Amerikaner im ganzen Land öffnen ihre Briefkästen und finden dort Briefe, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass ihre Krankenversicherung bald sehr, sehr viel teurer werden wird", sagte Schumer. Es handele sich um einen "Trump-Shutdown". Die Republikaner sprechen hingegen von einem "Schumer-Shutdown".

Parteipolitische Auseinandersetzungen zu diversen Themen werden regelmäßig über den Etat ausgetragen. Im aktuellen Haushaltsstreit legen die Demokraten ihr Augenmerk besonders auf den Gesundheitsbereich. Sie verlangen unter anderem, die jüngsten Kürzungen beim Vorsorgeprogramm Medicaid für einkommensschwache Menschen zurückzunehmen. Diese Einschnitte waren Teil eines großen Steuergesetzes, das zu Trumps wichtigsten politischen Vorhaben zählte. Es dürfte die Republikaner besonders ärgern, wenn bereits wenige Monate später erste Teile davon wieder kassiert würden.

Trump und seine Regierung hatten in den vergangenen Tagen hingegen wiederholt behauptet, die Demokraten wollten Mittel für die Gesundheitsversorgung von Migranten ohne Papiere bereitstellen - laut Faktenchecks mehrerer US-Medien ohne Grundlage. Dennoch bekräftigte die Partei diese Darstellung auch am Mittwoch. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte, die Demokraten würden "staatlich finanzierte Leistungen für illegale Migranten über die Offenhaltung der Regierung für amerikanische Bürger stellen".

Mitarbeiter sollen erscheinen

Indes wies das US-Haushaltsamt (OMB) betroffene Bundesbehörden an, ihre Pläne für eine "geordnete" Stilllegung der Regierungsgeschäfte umzusetzen. Regierungsmitarbeiter sollten unabhängig davon zu ihrer nächsten regulären Schicht erscheinen.