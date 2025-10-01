Right Livelihood Award Alternative Nobelpreise - Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Die Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC) zählen zu den diesjährigen Alternativen Nobelpreisträgern. (Quelle: Only Idea Studios/PISFCC/Right Livelihood/dpa/dpa-bilder)

Die diesjährigen Alternativen Nobelpreisträger kommen aus ganz unterschiedlichen Weltregionen. Sie alle zeigen, welche Macht die Zivilgesellschaft hat - wenn sie sich organisiert.

Sie kämpfen fernab der großen Weltöffentlichkeit für eine lebenswertere Zukunft: Klimaschützer aus mehreren Inselnationen im Pazifik und eine Cyber-Expertin aus Taiwan werden in diesem Jahr ebenso mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wie anonyme Aktivisten in Myanmar und freiwillige Nothelfer im Sudan.

Während Autoritarismus und Polarisierung weltweit auf dem Vormarsch seien, setzten die diesjährigen Preisträger auf gemeinschaftliches Handeln, Widerstand und gelebte Demokratie, würdigte die zuständige Right-Livelihood-Stiftung bei der Preisbekanntgabe in Stockholm.

"Gemeinschaftliches Handeln ist die stärkste Antwort der Menschheit auf Gewalt, Polarisierung und Klimakatastrophen", sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll. Der Mut und der Weitblick der Preisträger sorgten für Hoffnung und zeigten, dass eine gerechtere und lebenswertere Zukunft möglich sei.

Gemeinschaftlich gegen Gewalt und Klimakrise

Die diesjährigen Preisträger des gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bekannten Right Livelihood Awards zeigen jeweils, welche Macht die Zivilgesellschaft haben kann, wenn sie sich organisiert. Die ozeanische Organisation Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC) und der Menschenrechtsanwalt Julian Aguon aus Guam zum Beispiel werden gemeinsam dafür geehrt, die Klimakrise vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gebracht zu haben, um so Staaten rechtlich zum Klimaschutz zu verpflichten.

Die taiwanesische Hackerin und Programmiererin Audrey Tang erhält den Right Livelihood Award für den visionären Einsatz digitaler Technologien, um so die Demokratie zu stärken, die Zivilgesellschaft einzubinden und gesellschaftliche Spaltung zu überbrücken. Die anonyme Aktivistengruppe Justice For Myanmar legt nach Angaben der Preisstiftung derweil offen, wie die Militärjunta in Myanmar aus dem Ausland finanziell unterstützt wird.

Das Freiwilligennetzwerk der Emergency Response Rooms wiederum wird für seine gemeinschaftliche Nothilfe für Millionen Menschen im Sudan gewürdigt. Für seinen unermüdlichen Einsatz in dem bürgerkriegsgebeutelten Land war dem Netzwerk vor zwei Wochen bereits der renommierte norwegische Rafto-Menschenrechtspreis zugesprochen worden.

In einer Reihe mit Lindgren, Snowden und Thunberg