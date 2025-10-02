Geheimdienst vereitelt Schlimmeres Russland plante offenbar Bombenanschläge in Deutschland

Von t-online 02.10.2025 - 14:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ermittler des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW (Archivbild): Der Nachrichtendienst deckte russische Pläne zur Durchführung von Sprengstoffanschlägen auf. (Quelle: IMAGO/Krzysztof Zatycki)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der polnische Geheimdienst vereitelt offenbar Sprengstoffanschläge in Deutschland. Ein Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr wird geprüft.

Ein Kurier soll im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU Sprengstoff nach Polen gebracht haben. Das berichtet die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die polnische Staatsanwaltschaft und der Inlandsgeheimdienst ABW haben die Ermittlungen aufgenommen.

Loading...

Demnach war der 27-jährige Władysław D. aus Katowice damit beauftragt, mehrere Konservendosen zu transportieren, die statt Mais einen hochexplosiven Stoff enthielten. Die Verpackungen seien zuvor in Litauen versteckt worden – in einer eigens ausgehobenen Grube auf einem alten Friedhof in Kaunas. Der dortige Geheimdienst entdeckte später ähnliche Dosen, deren Inhalt laut Experten bis zu 1,4 Kilogramm TNT entsprach – genug, um ein Auto zu zerstören.

In Polen versteckte Władysław D. zwei dieser Behälter nahe der Autobahn A2 bei Zgierz. Der ABW konnte die Dosen dort jedoch nicht mehr finden. Welche Ladung sie enthielten, ist unklar. "Wir wissen nicht, was in den verschwundenen Behältern war, aber der Verdacht liegt nahe, dass es ebenfalls Sprengstoff war", zitierte "Wyborcza" Ermittlerkreise.

Zusammenhang mit Fußball-EM 2024?

Laut dem Bericht stand D. über den Messengerdienst Telegram mit einem anonymen Auftraggeber in Kontakt, der unter dem Decknamen "Krieger" auftrat. Neben Sprengstoff soll der Mann bei einer späteren Fahrt auch Bauteile für Drohnen und SIM-Karten nach Deutschland gebracht haben – unter anderem nach Düsseldorf, einem der Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft 2024. Ein Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplänen werde geprüft.

Drei seiner Sendungen entzündeten sich später während des Transports – in einem Lastwagen bei Warschau, am Flughafen Leipzig sowie in einem britischen Lagerhaus. In allen Fällen fanden die Behörden Zünder und leicht entzündliche Substanzen. Hätte sich ein Brand an Bord eines Flugzeugs ereignet, hätte eine Katastrophe gedroht.