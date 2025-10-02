Krieg in der Ukraine Russland und Ukraine tauschen Hunderte Kriegsgefangene

Von dpa Aktualisiert am 02.10.2025 - 15:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Schon im Juni hatten Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht. (Archivbild) (Quelle: Uncredited/Russian Defense Ministry Press S/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trotz andauernder harter Kämpfe haben Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Mehrere Hundert Soldaten kehren zurück in ihre Heimat, auch Zivilisten sind dabei.

Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 185 Soldaten seien übergeben worden, teilten sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Außerdem durften den Angaben zufolge auf beiden Seiten je 20 Zivilisten zurückkehren.

Loading...

Die ukrainischen Soldaten waren Selenskyj zufolge in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol und dem dortigen, lange umkämpften Stahlwerk Azovstal sowie beim Kernkraftwerk Tschernobyl im Einsatz. Die meisten von ihnen waren demnach seit 2022 in Gefangenschaft. Der Austausch fand dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge an der ukrainisch-belarussischen Grenze statt.