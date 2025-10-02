Verhältnis Russland und USA Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Ukraine

02.10.2025

Kremlchef Wladimir Putin warnt vor einer Lieferung von Tomahawk-Raketen an die USA. (Quelle: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine will weitreichende Raketen von den USA für Gegenangriffe auf Russland. Nun reagiert Kremlchef Putin auf Berichte, nach denen die USA dem angegriffenen Land die Waffen liefern könnten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA für den Fall einer Lieferung weitreichender Tomahawk-Raketen an die Ukraine vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt. Der Einsatz solcher Waffen sei nicht ohne US-Militärs möglich, sagte Putin auf dem politischen Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer. "Das ist gefährlich", sagte er. Es handele sich um eine mächtige Waffe, die Russland schaden könne.

Zwar verändere das nicht das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg, aber das könne die Beziehungen zwischen Russland und den USA beschädigen und zu einer "absolut neuen, qualitativ neuen Etappe der Eskalation" führen. Russland werde seine Flugabwehrsysteme vervollkommnen, um auch diese Raketen abzuwehren – wie zuvor im Fall der ATACMS-Angriffe.

Putin reagierte damit auf eine Frage zu Medienberichten, wonach die USA eine Lieferung der Tomahawk-Raketen an die Ukraine erwägen, um so Schläge tief im Landesinneren Russlands zu ermöglichen. Die Ukraine wehrt sich mit diesen Angriffen gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.