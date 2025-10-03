Angriff an Jom Kippur Anschlag auf Synagoge löst Debatte über Antisemitismus aus

Der britische Premier Keir Starmer hat sich nach dem tödlichen Angriff auf eine Synagoge in Manchester besorgt gezeigt über wachsenden Antisemitismus in seinem Land. (Quelle: James Manning/PA Wire/dpa/dpa-bilder)

Der tödliche Angriff auf eine Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag wirft ein Schlaglicht auf Antisemitismus in Großbritannien und Europa. Israel sieht die Regierung in London in der Verantwortung.

Der Terroranschlag auf eine Synagoge in Manchester mit zwei Toten und mehreren Verletzten hat die Debatte über die Sicherheit von Juden in Europa erneut angefacht. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer zeigte sich am Abend besorgt. "Wir müssen es klar benennen, es ist ein Hass, der wieder aufflammt, und Großbritannien muss ihn erneut besiegen", sagte der Labour-Politiker nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra in London in einer Ansprache. Einige israelische Politiker äußerten Kritik an London.

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog sagte, in Großbritannien und weiteren Ländern hätten "Fälle von gewalttätigem Antisemitismus ein beispielloses Ausmaß erreicht". Er legte einen Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg nahe - und betonte: "Die freie Welt kann und darf nicht zulassen, dass der Konflikt zu einem politischen Instrument gegen das jüdische Volk wird." Den Opfern sprach er sein Beileid aus.

Bei dem Anschlag am Donnerstag, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, waren zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden. Der Angreifer hatte nach Angaben der Polizei vor der Synagoge ein Auto in Menschen gesteuert und dann mit einem Messer zugestochen. Er soll zudem versucht haben, in das Gebäude zu gelangen. Er wurde von der Polizei erschossen.

Am späteren Donnerstagabend wurden erste Details zum mutmaßlichen Täter bekannt. Obwohl eine formelle Identifizierung noch ausstehe, gehe man davon aus, dass es sich um einen 35 Jahre alten britischen Staatsbürger syrischer Abstammung handele, teilte die Greater Manchester Police mit. Zudem seien zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Frau in den Sechzigern im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden, hieß es weiter.

Israelischer Außenminister kritisiert britische Behörden

Direkte Kritik an London kam von Israels Außenminister Gideon Saar: "Ich stehe an der Seite der wunderbaren jüdischen Gemeinde Großbritanniens, die derzeit unter einer schrecklichen Welle des Antisemitismus leidet." Britische Behörden hätten dem nichts entgegengesetzt, sagte er. Israel erwarte von der Regierung "einen Kurswechsel" und "eine konsequente Bekämpfung der grassierenden antisemitischen und antiisraelischen Hetze in Großbritannien".