Regierungschef Petr Fiala (rechts) und sein Herausforderer Andrej Babiš: Tschechien wählt am Freitag und Samstag ein neues Abgeordnetenhaus. (Quelle: IMAGO/Michal Kamaryt/imago)

Deutschlands Nachbarland Tschechien steht vor einer Schicksalswahl. Als Favorit gilt ein Rechtspopulist, für den es nicht die erste Amtszeit wäre.

In Tschechien beginnt am Freitag die mit Spannung erwartete zweitägige Parlamentswahl. Die Wahllokale sind am ersten Tag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag können die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme noch von 8 bis 14 Uhr abgeben. Erstmals ist auch die Briefwahl für Tschechen im Ausland möglich.

Letzte Umfragen sagen einen Sieg des Rechtspopulisten und Ex-Premiers Andrej Babiš voraus – Kommentatoren sehen Parallelen zwischen ihm und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Babiš war bereits von 2017 bis 2021 Regierungschef.

Die Partei ANO des Milliardärs Babiš kam zuletzt in einer Umfrage der Agentur STEM auf 29,3 Prozent der Stimmen. Das liberalkonservative Bündnis Spolu (Gemeinsam) von Regierungschef Petr Fiala würde auf 20,5 Prozent abstürzen.

Wahl in Tschechien: Babiš wirft Regierung Panikmache vor

Im Wahlkampf hob Fialas Vier-Parteien-Koalition ihre Unterstützung für die Ukraine und ihre Pläne für eine stärkere Armee hervor. "Wählt Freiheit! Wählt Sicherheit!", lautete ihr Slogan.