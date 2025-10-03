t-online - Nachrichten für Deutschland
Tschechien-Wahl: Letzte Umfragen vor Parlamentswahl – Populist ist Favorit

Parlamentswahl in Tschechien
Letzte Umfragen: Trotzt deutsches Nachbarland den Rechtspopulisten?

Von dpa, afp
Aktualisiert am 03.10.2025 - 08:37 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0836014831Vergrößern des Bildes
Regierungschef Petr Fiala (rechts) und sein Herausforderer Andrej Babiš: Tschechien wählt am Freitag und Samstag ein neues Abgeordnetenhaus. (Quelle: IMAGO/Michal Kamaryt/imago)
Deutschlands Nachbarland Tschechien steht vor einer Schicksalswahl. Als Favorit gilt ein Rechtspopulist, für den es nicht die erste Amtszeit wäre.

In Tschechien beginnt am Freitag die mit Spannung erwartete zweitägige Parlamentswahl. Die Wahllokale sind am ersten Tag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag können die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme noch von 8 bis 14 Uhr abgeben. Erstmals ist auch die Briefwahl für Tschechen im Ausland möglich.

Letzte Umfragen sagen einen Sieg des Rechtspopulisten und Ex-Premiers Andrej Babiš voraus – Kommentatoren sehen Parallelen zwischen ihm und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Babiš war bereits von 2017 bis 2021 Regierungschef.

Die Partei ANO des Milliardärs Babiš kam zuletzt in einer Umfrage der Agentur STEM auf 29,3 Prozent der Stimmen. Das liberalkonservative Bündnis Spolu (Gemeinsam) von Regierungschef Petr Fiala würde auf 20,5 Prozent abstürzen.

Wahl in Tschechien: Babiš wirft Regierung Panikmache vor

Im Wahlkampf hob Fialas Vier-Parteien-Koalition ihre Unterstützung für die Ukraine und ihre Pläne für eine stärkere Armee hervor. "Wählt Freiheit! Wählt Sicherheit!", lautete ihr Slogan.

Babiš hielt der Regierung dagegen vor, Panikmache zu betreiben. "Ich weiß nicht, aus welcher Richtung die russischen Panzer kommen sollten", sagte er und forderte ein Ende der Waffenlieferungen an Kiew. Neu besetzt werden wie alle vier Jahre die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Prag.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und AFP
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandTschechienUkraineUmfrage
