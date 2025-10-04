Dutzende Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Drei Sturmfluten rollen auf die Küste zu

Von dpa Aktualisiert am 04.10.2025 - 14:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Dutzende Passagiere wurden bei dem Angriff auf einen Bahnhof in Schostka verletzt. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Railway Press Office via AP/dpa/dpa-bilder)

Immer wieder beschießt Russland das Hinterland des Nachbarn. Erneut sind bei einem Angriff Zivilisten ins Visier geraten. Es gibt viele Verletzte, nachdem ein Personenzug getroffen wurde.

In der nordostukrainischen Region Sumy sind nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen beim Beschuss eines Bahnhofs verletzt worden. In der Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt seien Bahnmitarbeiter und die Passagiere eines Personenzugs zu Schaden gekommen, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Die Mitteilung unterlegte er mit einem Foto, auf dem ein brennender und völlig zerstörter Waggon zu sehen ist.