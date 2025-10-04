t-online - Nachrichten für Deutschland
Dutzende Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Krieg in der Ukraine
Von dpa
Aktualisiert am 04.10.2025 - 14:15 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg - SchostkaVergrößern des Bildes
Dutzende Passagiere wurden bei dem Angriff auf einen Bahnhof in Schostka verletzt. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Railway Press Office via AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Immer wieder beschießt Russland das Hinterland des Nachbarn. Erneut sind bei einem Angriff Zivilisten ins Visier geraten. Es gibt viele Verletzte, nachdem ein Personenzug getroffen wurde.

In der nordostukrainischen Region Sumy sind nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen beim Beschuss eines Bahnhofs verletzt worden. In der Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt seien Bahnmitarbeiter und die Passagiere eines Personenzugs zu Schaden gekommen, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Die Mitteilung unterlegte er mit einem Foto, auf dem ein brennender und völlig zerstörter Waggon zu sehen ist.

Nach Hryhorows Angaben sind die Rettungsarbeiten noch im Gange. Die Zahl der Opfer könnte demnach noch weiter steigen. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff bereits. Der Bahnhof sei von Drohnen attackiert worden. "Die Russen mussten wissen, dass sie auf Zivilisten schießen. Und das ist Terror, den die Welt nicht ignorieren darf", schrieb er in sozialen Netzwerken.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
RusslandSumyUkraine
