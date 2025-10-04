t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Russische Angriffe treffen ukrainische Stromversorgung

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMega-Blackout: Ursache teilweise gefunden
TextMit 39 Jahren: Sport-Champion ist tot
TextStrom kostet heute ganztags 0 Euro
TextRalf Schumacher feiert besonderen Tag
F1: Heftiger Crash für Jungstar

Russisch-ukrainischer Krieg
Russische Angriffe treffen ukrainische Stromversorgung

Von dpa
Aktualisiert am 04.10.2025 - 10:12 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-KriegVergrößern des Bildes
Nacht für Nacht muss die ukrainische Flugabwehr russische Drohnen bekämpfen. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht erneut mit Angriffen aus der Luft überzogen. Russland hat dabei Energieobjekte nördlich von Kiew getroffen. Tausende Menschen sind ohne Strom.

Im ukrainischen Gebiet Tschernihiw sind nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen durch einen russischen Drohnen- und Raketenangriff beschädigt worden. Von der Notabschaltung des Stroms seien rund 50.000 Menschen betroffen, teilte der regionale Energieversorger Tschernihiwoblenergo bei Telegram mit. Die Elektriker seien dabei, die Schäden zu beheben. In der Zeit werde es nur stundenweise Strom geben, heißt es in der Mitteilung.

Loading...

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 109 Drohnen und 3 ballistische Raketen des Typs Iskander gestartet. Demnach konnten 73 Drohnen abgefangen werden. An 21 verschiedenen Orten der Ukraine habe es aber Einschläge gegeben, räumte das Militär zugleich ein.

Russland beschießt seit dem Kriegsbeginn vor dreieinhalb Jahren systematisch mit Drohnen und Raketen das Hinterland des von ihm angegriffenen Nachbarn. Während nach Darstellung aus Moskau dabei ausschließlich militärische Objekte ins Visier genommen werden, gibt es oft Schäden an der zivilen Infrastruktur und auch zivile Opfer in der Ukraine.

Auch die Ukraine beschießt inzwischen zunehmend das russische Hinterland mit eigenen Drohnen, vor allem die Ölindustrie. Das Ausmaß der Schäden steht aber in keinem Vergleich zu den von Russland angerichteten Zerstörungen und der Zahl der Opfer in der Ukraine.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
KiewRusslandUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom