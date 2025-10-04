Immer mehr Kindergeld geht ins Ausland

Krieg in der Ukraine Viele Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Viele Passagiere wurden bei dem Angriff auf einen Bahnhof in Schostka verletzt. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Railway Press Office via AP/dpa/dpa-bilder)

Immer wieder beschießt Russland das Hinterland des Nachbarn. Erneut sind bei einem Angriff Zivilisten ins Visier geraten. Es gibt viele Verletzte, nachdem ein Personenzug getroffen wurde.

In der nordostukrainischen Region Sumy sind beim Beschuss eines Bahnhofs viele Menschen verletzt und ein Mann getötet worden. Den ganzen Tag habe es heftige Angriffe auf die Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt gegeben, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Angegriffen wurde demnach die Energieversorgung und der Bahnhof, ein Zug wurde getroffen. Selenskyj beklagte einen Toten und weitere Verletzte.

Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft wurde in einem Wagon ein toter 71-Jähriger gefunden. Acht Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Unter den Verletzten seien auch drei Minderjährige im Alter von 8, 11 und 14 Jahren. Zuvor war von Dutzenden Verletzten die Rede gewesen. Schon am Mittag hatte Selenskyj den Angriff verurteilt.