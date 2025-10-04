t-online - Nachrichten für Deutschland
Viele Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Krieg in der Ukraine
Von dpa
04.10.2025
Viele Passagiere wurden bei dem Angriff auf einen Bahnhof in Schostka verletzt.
Immer wieder beschießt Russland das Hinterland des Nachbarn. Erneut sind bei einem Angriff Zivilisten ins Visier geraten. Es gibt viele Verletzte, nachdem ein Personenzug getroffen wurde.

In der nordostukrainischen Region Sumy sind beim Beschuss eines Bahnhofs viele Menschen verletzt und ein Mann getötet worden. Den ganzen Tag habe es heftige Angriffe auf die Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt gegeben, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Angegriffen wurde demnach die Energieversorgung und der Bahnhof, ein Zug wurde getroffen. Selenskyj beklagte einen Toten und weitere Verletzte.

Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft wurde in einem Wagon ein toter 71-Jähriger gefunden. Acht Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Unter den Verletzten seien auch drei Minderjährige im Alter von 8, 11 und 14 Jahren. Zuvor war von Dutzenden Verletzten die Rede gewesen. Schon am Mittag hatte Selenskyj den Angriff verurteilt.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Russische Angriffe treffen immer wieder Zivilisten in der Ukraine.

  • Nachrichtenagentur dpa
RusslandSumyUkraineWolodymyr Selenskyj
