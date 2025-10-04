Ab diesem Gehalt sind Sie im Westen reich

Tschechische Parlamentswahl beendet Probleme mit digitalen Ausweisen und Drohnen-Drohung

Von dpa 04.10.2025 - 14:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Andrej Babiš: Die Partei des ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten lag in Umfragen zuletzt vorne. (Quelle: David W Cerny/reuters)

Vor vier Jahren verlor der Populist Andrej Babiš ganz knapp. Kehrt er an die Macht zurück? Im Wahlkampf versprach er niedrigere Steuern und einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine.

In Tschechien ist die zweitägige Parlamentswahl zu Ende gegangen, die als richtungsweisend gilt. Umfragefavorit ist die Oppositionspartei ANO des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babiš. Der 71-Jährige sagte bei der Stimmabgabe, dass er die Mehrheit für seine Partei holen wolle. Er versprach niedrigere Steuern und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Das Mitte-Rechts-Bündnis Spolu (Gemeinsam) des Regierungschefs Petr Fiala muss dagegen mit Verlusten rechnen. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren hatte sich ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen abgespielt.

Die Wahllokale schlossen am Samstagnachmittag um 14 Uhr ihre Türen. Die Auszählung hat begonnen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am Abend gerechnet. Hochrechnungen oder Prognosen aufgrund von Nachwahlbefragungen gibt es nicht.

Wahl in Tschechien: Probleme mit elektronischen Ausweisen

Mehr als acht Millionen Menschen waren aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern, neu zu besetzen. Zum ersten Mal durften tschechische Bürger aus dem Ausland per Briefwahl wählen. Bisher mussten sie persönlich in einer diplomatischen Vertretung ihre Stimme abgeben.