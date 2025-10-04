Parlamentswahl in Tschechien Rechtspopulist Babiš gewinnt Wahl deutlich

Andrej Babiš: Die Partei des ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten kann auf den Wahlsieg hoffen. (Quelle: Petr David Josek/dpa)

Andrej Babiš könnte erneut Ministerpräsident Tschechiens werden: Nach der Auszählung der meisten Wahlbezirke hat die Partei des Rechtspopulisten die Parlamentswahl in Tschechien deutlich gewonnen.

Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babiš ist mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen geworden. Die rechtspopulistische Oppositionspartei kam nach dem Teilergebnis nach Auszählung von 90 Prozent der Wahlbezirke auf knapp 36 Prozent der Stimmen, wie am Nachmittag aus den offiziellen Daten der Statistikbehörde CSU hervorging.

Nach vier Jahren in der Opposition und der Niederlage bei der Präsidentenwahl 2023 ist dem 71 Jahre alten Großunternehmer Babiš ein Comeback gelungen. Das Mitte-Rechts-Bündnis Spolu (Gemeinsam) des Regierungschefs Petr Fiala stürzte nach dem Teilergebnis auf etwa 22 Prozent der Stimmen ab. Die bisher mitregierende Bürgermeisterpartei erhielt knapp 11 Prozent. Zwei mögliche Koalitionspartner für Babiš dürften ins Parlament einziehen: eine neue Autofahrerpartei und die ultrarechte Freiheit und direkte Demokratie.

Babiš kündigte im Wahlkampf ein Ende der Waffenlieferungen seines Landes an die Ukraine an. Das würde das Aus für die tschechische Granaten-Initiative bedeuten, die seit ihrem Start bereits rund 3,5 Millionen Schuss großkalibriger Munition an Kiew geliefert hat. Die Regierungsparteien hatten den Schwerpunkt ihres Wahlkampfs auf die Bedrohungen durch Russland gelegt. Babiš warf ihnen dagegen vor, Panikmache zu betreiben. "Ich weiß nicht, aus welcher Richtung die russischen Panzer kommen sollten", sagte er.

Nach Ansicht von Beobachtern stand für viele Wähler dagegen die Sorge um den eigenen Geldbeutel im Fokus. Die jährliche Inflationsrate lag zwar zuletzt bei 2,5 Prozent, hatte aber 2023 zweistellige Werte erreicht. Die ANO-Partei versprach auf Plakaten "niedrigere Steuern" und "billigere Energie".

Bei Orbán, Le Pen und Kickl

Auf EU-Ebene ist die ANO von der liberalen Fraktion Renew Europe zu den rechtspopulistischen bis rechtsextremen Patrioten für Europa gewechselt. Dort sitzt sie in einer Reihe mit der Fidesz von Viktor Orbán aus Ungarn, der FPÖ aus Österreich und der RN Marine Le Pens aus Frankreich.