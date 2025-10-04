t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Parlamentswahl Tschechien: Populist Babiš laut ersten Umfragen vorne

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBier-Streit tobt auf der Wiesn
TextEx-Bürgermeisterin muss Autofahren lernen
TextMann entkommt auf Jetski dem Tod
TextAb diesem Gehalt sind Sie im Westen reich
TextEx-Fußball-Star trägt jetzt Perücke

Parlamentswahl in Tschechien
Populist Babiš laut ersten Umfragen vorn

Von dpa, reuters
Aktualisiert am 04.10.2025 - 16:37 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:251003-99-226829Vergrößern des Bildes
Andrej Babiš: Die Partei des ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten kann auf den Wahlsieg hoffen. (Quelle: Petr David Josek/dpa)
News folgen

Kehrt der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babiš an die Macht zurück? Erste Zahlen lassen das vermuten.

Bei der Parlamentswahl in Tschechien sieht es nach einem klaren Sieg der Opposition aus. Nach Auszählung der Hälfte aller Wahlbezirke kommt die rechtspopulistische ANO des Ex-Regierungschefs Andrej Babiš auf etwa 38 Prozent der Stimmen. Das Mitte-rechts-Bündnis Spolu (Gemeinsam) des Ministerpräsidenten Petr Fiala erreicht dem Teilergebnis zufolge nur rund 20 Prozent. Die bisher mitregierende Bürgermeisterpartei STAN liegt bei knapp 11 Prozent. Auch eine neue Autofahrerpartei (Motoristen für sich) und die ultrarechte Freiheit und direkte Demokratie dürften den Einzug ins Parlament schaffen, sie gelten als mögliche Koalitionspartner für Babiš.

Loading...

Laut einer Hochrechnung des Senders CNN Prima News kommt ANO auf 35,5 Prozent der Stimmen, gefolgt vom Spolu-Bündnis mit 22,4 Prozent, wie aus den vom Sender CNN Prima News veröffentlichten Hochrechnungen am Samstag hervorgeht.

Die Stimmen werden fortlaufend ausgezählt. In der Regel liegen die Ergebnisse aus kleinen ländlichen Wahlkreisen zuerst, aus den Großstädten dagegen erst später vor. Änderungen sind daher nicht ausgeschlossen. Mehr als acht Millionen Menschen waren aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern, neu zu besetzen.

Im Wahlkampf hatte der Umfragefavorit Babiš ein Ende der Waffenlieferungen seines Landes an die Ukraine angekündigt. Zudem versprach er niedrigere Steuern und günstigere Energiepreise. Die Regierungskoalition warnte dagegen vor den Bedrohungen durch Russland und kündigte eine schrittweise Erhöhung der Verteidigungsausgaben an. "Jetzt geht es um alles", lautete ihr Slogan.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa und Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
TschechienUmfrage
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom