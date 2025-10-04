Ab diesem Gehalt sind Sie im Westen reich

Parlamentswahl in Tschechien Populist Babiš laut ersten Umfragen vorn

Von dpa , reuters Aktualisiert am 04.10.2025 - 16:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Andrej Babiš: Die Partei des ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten kann auf den Wahlsieg hoffen. (Quelle: Petr David Josek/dpa)

Kehrt der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babiš an die Macht zurück? Erste Zahlen lassen das vermuten.

Bei der Parlamentswahl in Tschechien sieht es nach einem klaren Sieg der Opposition aus. Nach Auszählung der Hälfte aller Wahlbezirke kommt die rechtspopulistische ANO des Ex-Regierungschefs Andrej Babiš auf etwa 38 Prozent der Stimmen. Das Mitte-rechts-Bündnis Spolu (Gemeinsam) des Ministerpräsidenten Petr Fiala erreicht dem Teilergebnis zufolge nur rund 20 Prozent. Die bisher mitregierende Bürgermeisterpartei STAN liegt bei knapp 11 Prozent. Auch eine neue Autofahrerpartei (Motoristen für sich) und die ultrarechte Freiheit und direkte Demokratie dürften den Einzug ins Parlament schaffen, sie gelten als mögliche Koalitionspartner für Babiš.

Laut einer Hochrechnung des Senders CNN Prima News kommt ANO auf 35,5 Prozent der Stimmen, gefolgt vom Spolu-Bündnis mit 22,4 Prozent, wie aus den vom Sender CNN Prima News veröffentlichten Hochrechnungen am Samstag hervorgeht.

Die Stimmen werden fortlaufend ausgezählt. In der Regel liegen die Ergebnisse aus kleinen ländlichen Wahlkreisen zuerst, aus den Großstädten dagegen erst später vor. Änderungen sind daher nicht ausgeschlossen. Mehr als acht Millionen Menschen waren aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern, neu zu besetzen.