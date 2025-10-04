t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland greift Ukraine erneut mit Drohnen an

Ukraine-Krieg
Von dpa
Aktualisiert am 05.10.2025 - 01:28 UhrLesedauer: 1 Min.
Russische KampfdrohneVergrößern des Bildes
Russland attackiert Ukraine erneut mit Drohnen. (Archivbild) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)
Keine Nachtruhe für die Ukrainer - schon wieder schickt Moskau Drohnenschwärme in das Nachbarland. Auch Angriffe mit Marschflugkörpern könnten folgen.

Die russische Armee hat erneut größere Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Flugabwehr berichtete von einer Reihe von Einflügen von Kampfdrohnen im Osten und Süden des Landes. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

Die ersten Wellen der unbemannten Flugkörper seien bereits im Osten von der Flugabwehr ins Visier genommen worden. Vielerorts hallte der Lärm von Explosionen durch die Nacht.

Nach Angaben der Flugabwehr wurden bereits 73 Drohnen beim Anflug abgeschossen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Flugabwehr warnte unterdessen vor möglichen Angriffen russischer Marschflugkörper. Anlass dafür war der Start von Kampfbombern vom Typ Tupolew Tu-95, die potenziell mit Marschflugkörpern bestückt sind. Unklar war zunächst, ob der Start der Bomber möglicherweise nur zur Verwirrung und Ablenkung der ukrainischen Flugabwehr diente.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
MoskauRusslandUkraine
