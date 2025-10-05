Umbruch in Syrien Parlamentswahl in Syrien: Schritt zum demokratischen Wandel?

Von dpa Aktualisiert am 05.10.2025 - 07:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der fast 14-jährige Bürgerkrieg hat Syrien tief gespalten. (Quelle: Omar Albam/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Syrien soll ein neues Parlament bestimmt werden - zum ersten Mal seit Assads Sturz. Die Wunden der Vergangenheit sitzen tief. Kritiker befürchten aber, dass Demokratie nur Fassade bleibt.

Zum ersten Mal seit dem Ende der Assad-Herrschaft wird in Syrien heute das Parlament neu gewählt - ein wichtiger Schritt für die politische Neuordnung des Landes nach Jahren des Bürgerkriegs. Kritiker warnen jedoch vor einem Mangel an Demokratie. Die Befürchtung, dass die Regierenden selbst einen starken Einfluss auf das Ergebnis behalten, ist groß. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur anstehenden Wahl:

Loading...

Syrien mit seinen rund 23 Millionen Einwohnern wird derzeit von einer Übergangsregierung unter Führung von Interimspräsident Ahmad Al-Scharaa geführt. Al-Scharaa war der Kopf der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), die die Rebellenallianz anführte, die Machthaber Baschar al-Assad Anfang Dezember stürzte und damit die mehr als fünf Jahrzehnte andauernde Herrschaft der Assad-Familie beendete.

Wie wird gewählt?

Es handelt sich um keine allgemeine Wahl, bei der alle Bürger abstimmen können. Vielmehr gibt es einen komplizierten Prozess in mehreren Stufen: Das "Oberste Wahlkomitee" der Übergangsregierung hat im Juni regionale Wahlgremien bestimmt, die im Anschluss Wahlleute aus einem Bewerberpool ausgewählt haben. Diese Wahlleute wählen heute schließlich die Parlamentarier aus ihren eigenen Reihen.

Für die Auswahl der Wahlleute wurden bestimmte Kriterien zur Voraussetzung gemacht. Dazu zählt unter anderem auch, dass 20 Prozent von ihnen weiblich sein sollen. Auch Vertriebene und Menschen mit Beeinträchtigungen sollen vertreten sein. Neben Akademikern müssen auch sogenannte traditionelle Würdenträger - wie etwa Stammesführer - vertreten sein. Anhänger der Assad-Regierung wurden nicht zugelassen.

Insgesamt sind rund 6.500 Wahlleute beteiligt, davon wurden 1.578 als Kandidaten zugelassen. Nach Behördenangaben sind 14 Prozent der Bewerber um einen Sitz im Parlament Frauen. Für die Repräsentation von Frauen oder etwa Minderheiten im Parlament wurden keine Quoten gesetzt. Mit Ergebnissen wird am Montag oder Dienstag gerechnet.

Das Verfahren wurde vielfach kritisiert. Es sei von persönlichen Interessen geleitet und befeuere Vetternwirtschaft, hieß es aus der Bevölkerung.

Was sind Kritikpunkte?

Im neuen Parlament sollen 210 Abgeordnete sitzen. Allein ein Drittel davon soll von Präsident al-Scharaa selbst bestimmt werden. Unter Assad galten Wahlen in Syrien als Farce, die der Regierung einen demokratischen Anstrich geben sollten. Regelmäßig gewannen mehrheitlich Anhänger der herrschenden Baath-Partei und ihre Verbündeten Sitze im Parlament.

Beobachter sehen nun eine ähnliche Gefahr: Durch das von der Übergangsregierung festgelegte Verfahren könnte sich auch das neue Parlament zum Großteil aus Regierungstreuen zusammensetzen.