Regierungskrise in Frankreich Ein Abgrund tut sich auf

Emmanuel Macron: Wie reagiert der französische Präsident auf den Rücktritt des Ministerpräsidenten?

Sébastien Lecornu galt als einer der engsten Vertrauten von Präsident Emmanuel Macron – und doch warf er nach weniger als einem Monat als Ministerpräsident hin. Wie kann es jetzt weitergehen?

Sébastien Lecornu brachte seine Entscheidung auf den Punkt: "Man kann nicht Premierminister sein, wenn die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind", sagte er am Montagmorgen in Paris, nachdem er seinen Rücktritt als Regierungschef eingereicht hatte. Er habe drei Wochen lang versucht, Kompromisse zu finden, um Entscheidungen zu treffen, die keinen Aufschub mehr erlauben. Allerdings sei das nicht möglich gewesen. Lecornu sei zu Kompromissen bereit gewesen, "aber jede politische Partei wollte, dass die andere Partei ihr gesamtes Programm übernimmt."

Dass Lecornu einen schweren Stand haben könnte, war erwartet worden. Allerdings kam der Rückzug dann doch überraschend: Erst 14 Stunden zuvor hatte der 39-Jährige seine neue Regierungsmannschaft vorgestellt, die noch vor ihrer Vereidigung jetzt schon wieder zerbrochen ist. Der Blick geht nun erneut in Richtung des Präsidenten Emmanuel Macron, der entscheiden muss, wie er damit umgeht, dass in seiner Amtszeit bereits der siebte Ministerpräsident verschlissen wurde.

Für Macron ist der Rückzug von Lecornu ein weiterer Tiefschlag in einer ohnehin schon schweren politischen Krise. Einfache Auswege gibt es jetzt nicht mehr. Jede künftige Entscheidung birgt ein hohes Risiko, dass Frankreich nur noch tiefer in die Krise stürzt.

Schwierige Konstellation im Parlament

Schon als Lecornu Anfang September von Macron zum neuen Regierungschef ernannt wurde, flammte Kritik auf: Mit ihm hatte der Präsident abermals einen engen Vertrauten zum Premier gemacht, der aus seiner eigenen Partei Renaissance stammt. Den rechten Parlamentariern war er nicht rechts genug, den Linken nicht links genug.

Zuvor hatten vor allem die Abgeordneten links der Mitte gehofft, der Präsident könnte den Premier diesmal aus ihren Reihen ernennen: Bislang hatte Macron stets Politiker zu Regierungschefs ernannt, die entweder eher aus der politischen Mitte oder dem konservativen Lager entstammten. Aktuell setzt sich die französische Nationalversammlung aus drei nahezu gleich großen Fraktionen zusammen: ein linkes Lager, Macrons Fraktion der Mitte und die rechtsextremen Abgeordneten des Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen.