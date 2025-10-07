Entführungsopfer aus Deutschland Diese sieben deutschen Geiseln sind in der Gewalt der Hamas

Von t-online 07.10.2025 - 16:44 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Demonstration zur Freilassung der Gekidknappten in Tel Aviv (Archivbild): In der Mitte ein Plakat mit dem Bild des Deutsch-Israelis Alon Ohel. (Quelle: IMAGO/Eyal warshavsky/imago)

Sieben deutsche Geiseln finden sich weiter in der Gewalt der Terrorgruppe Hamas. Die Angehörigen der Opfer haben eine wichtige Forderung an die Bundesregierung.

Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Israel, fasste es am zweiten Jahrestag des Terrorüberfalls der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober so: Es bestehe eine "riesige Hoffnung", dass die deutschen Entführungsopfern nach dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump freikommen.

Die Terrorgruppe Hamas hatte vor zwei Jahren 251 Geisel aus Israel verschleppt, 48 sind noch in der Gewalt der Islamisten – darunter sieben Entführungsopfer mit deutschem Pass.

Ein Überblick.

Alon Ohel, 24 Jahre alt

Alon Ohel wurde am 7. Oktober 2023 in der Nähe des Nova-Musik-Festivals verschleppt. Der Pianist hatte die Veranstaltung gemeinsam mit Freunden besucht. Nach Angaben seiner Familie wird Ohel in Ketten gefangen gehalten. "Sein ganzes Leben macht er schon Musik“, erzählte sein Onkel Shachar Ohel im Sommer bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.

Ohels Großmutter stammt aus Berlin, sie hatte den Holocaust überlebt. Ihr Enkel ist in Israel aufgewachsen und besitzt die deutsche und israelische Staatsbürgershaft. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Hamas ein Geisel-Video. Es zeigte Alon Ohel, in der Gefangenschaft auf einem Auge erblindet. Seine Eltern sagten der Zeitung "Jerusalem Post": "Wir sind in großer Sorge um Alons anderes Auge. Soweit wir wissen, hat sich Alons Verletzung erheblich verschlechtert, und zwar infolge der grausamen Gefangenschaft und der nachlässigen Behandlung."

Rom Braslavski, 21 Jahre alt

Rom Braslavski arbeitete auf dem Nova-Musikfestival als Sicherheitsmitarbeiter. Laut Augenzeugenberichten war es ihm gelungen, noch mehrere Menschen in Sicherheit zu bringen, ehe er selbst verletzt und überwältigt wurde.