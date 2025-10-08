Das ändert sich bei der Girocard

Sébastien Lecornu (r.) mit Emmanuel Macron: Der Verhandlungsführer ist verhalten optimistisch, dass es eine Lösung für die Regierungskrise gibt. (Quelle: Ludovic Marin/ap)

Wird Frankreichs Regierung bald wieder handlungsfähig? Lecornu berichtet von Fortschritten, doch wer Premier wird, entscheidet allein Präsident Macron.

Frankreichs zurückgetretener Premier Sébastien Lecornu sieht nach Abschluss seiner Beratungen mit den Parteien einen Ausweg aus der Regierungskrise. Das sagte Lecornu nach einem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron in den Abendnachrichten dem Sender France 2. "Ich habe dem Präsidenten mitgeteilt, dass die Aussicht auf eine Auflösung des Parlaments immer unwahrscheinlicher wird und dass die Situation es ihm meiner Meinung nach erlaubt, innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Premierminister zu ernennen." Der Elysee-Palast gab am Mittwochabend bekannt, Macron werde bis Freitag einen neuen Premier benennen.