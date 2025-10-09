Gaza-Deal gebilligt: So sieht der Fahrplan Nahost jetzt aus

Es könnte jetzt Schlag auf Schlag gehen: Israels Regierung hat dem Gaza-Abkommen zugestimmt. Was passiert als Nächstes?

Nach der Zustimmung der israelischen Regierung zu dem mühsam errungenen Abkommen mit der islamistischen Hamas ist der Weg für ein Ende der Kämpfe sowie eine zügige Rückkehr der Geiseln und eine Freilassung palästinensischer Häftlinge frei. So sieht der Fahrplan Nahost jetzt aus: