Auch Burka-Verbot geplant Melonis Partei will Tests auf Jungfräulichkeit unter Strafe stellen

Burkas sollen bald in Italien im öffentlichen Raum und Büros verboten werden. Die Meloni-Partei "Brüder Italiens" hat einen Gesetzentwurf vorgelegt.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant ein Verbot von Burkas in Schulen, Geschäften und Büros. Die Partei der Politikerin, die "Brüder Italiens", hat einen Gesetzesentwurf ins römische Parlament eingebracht, der das Tragen von Burkas und Nikabs sowie andere vornehmlich muslimische Praktiken mit einer Geldstrafe bis zu 3.000 Euro belegt.

Die Partei bezeichnete den Gesetzentwurf als Maßnahme gegen "islamischen Separatismus", die darauf abziele, "religiöse Radikalisierung und religiös motivierten Hass" zu bekämpfen. Es soll auch Strafen für einen Test auf Jungfräulichkeit geben, berichtet unter anderem die "Financial Times".

Jungfräulichkeitstests bald verboten

Der Entwurf verweist auf die Notwendigkeit, "kulturelle Verbrechen" gegen schutzbedürftige Frauen zu bekämpfen, indem bestehende Gesetze gegen nicht einvernehmliche arrangierte Ehen verschärft werden, die mit Freiheitsstrafen von vier bis zehn Jahren geahndet werden sollen. Außerdem soll mit dem neuen Gesetz die finanzielle Unterstützung für Moscheen und andere muslimische Einrichtungen erschwert werden.

Die islamischen Vereinigungen Italiens gehen davon aus, dass etwa zwei Millionen Muslime in dem EU-Land leben – viele davon sind ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien, so die "FT". Muslimische Gruppen erklärten, dass die strenge Haltung der Partei "Fratelli d'Italia" gegenüber islamischen Kopftüchern nicht zur Harmonie beitragen würde, sondern vielmehr die Gefahr berge, Muslime zu entfremden. "Die Wahlfreiheit ist ein Grundprinzip einer demokratischen Gesellschaft – kein Staat sollte einer Frau vorschreiben, wie sie sich zu kleiden hat", erklärte Yassine Lafram, Präsident der Union der Islamischen Gemeinschaften Italiens, nach Bekanntgabe des Gesetzentwurfs.