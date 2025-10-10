Venezolanerin María Corina Machado erhält Friedensnobelpreis

Demokratische Kräfte wie Machado müssten auch im Namen des Friedens unterstützt werden, forderte der Norweger. "Wir glauben, dass Demokratie eine Voraussetzung für Frieden ist."

Der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Karim Haggag, betrachtet gerade diese Verbindung zwischen Demokratie und Frieden als wichtige Botschaft des Nobelkomitees. Die Auszeichnung von Machado sei überraschend, aber eindeutig äußerst verdient, sagte Haggag der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sendet ein sehr positives Signal für das Anliegen der Demokratie weltweit", sagte er.

Trump geht leer aus

Der Friedensnobelpreis gilt gemeinhin als wichtigste politische Auszeichnung der Erde. US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, man möge ihm den Preis zusprechen. Unter anderem vor der UN-Vollversammlung in New York führte er im September an, innerhalb von nur sieben Monaten sieben Kriege beendet zu haben. "Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte", meinte er.

Noch dazu konnte Trump in dieser Woche einen ersten Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zur Beilegung des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas verkünden. Das dürfte ihn in seinen Ambitionen weiter bestärkt haben.

Was gegen Trump sprach

Experten glaubten vorab jedoch nicht an eine Preisvergabe an Trump - auch weil ihrer Ansicht nach keiner der sieben von ihm genannten Konflikte wirklich nachhaltig gelöst worden ist. Auch bei Trumps Plan für Gaza ist trotz des Durchbruchs unklar, ob er dauerhaften Frieden bringen wird.

Kritiker halten Trump zudem vor, die regelbasierte internationale Zusammenarbeit auf Basis multilateraler Verträge, Abkommen und Werte zu untergraben. Gegen Trump sprach außerdem die Nominierungsfrist: Die lief Ende Januar ab - zu dem Zeitpunkt war Trump erst elf Tage offiziell im Amt.

Es könne also rein aus verfahrenstechnischen Gründen durchaus sein, dass der Name Trump beim Nobelkomitee in diesem Jahr gar nicht vorgelegen habe, sagte Haggag.

Ob der US-Präsident im nächsten Jahr eine Chance haben könnte? "Das ist sicherlich möglich", sagte der Sipri-Direktor. Der gerade verkündete Gaza-Deal sei zweifelsohne eine große Errungenschaft. "Aber Frieden ist das noch lange nicht. Vieles hängt davon ab, was jetzt passiert", sagte er. Es gebe noch zahlreiche Herausforderungen und offene Fragen, unter anderem die Linderung der katastrophalen Lage der Menschen in Gaza oder zur Entwaffnung der Hamas.