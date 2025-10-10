Nach acht Jahren: Vox-Show vor dem Aus

María Corina Machado Gewinnerin widmet Trump den Friedensnobelpreis

Von dpa 10.10.2025 - 17:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Maria Corina Machado: Die venezolanische Oppositionsführerin ist Nobelpreisträgerin. (Quelle: Leonardo Fernandez Viloria/reuters)

Der Friedensnobelpreis geht in das südamerikanische Venezuela. Die Gewinnerin ist eine Verbündete der USA und bedankt sich insbesondere bei dem US-Präsidenten.

Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat die Auszeichnung "dem leidenden Volk Venezuelas" sowie US-Präsident Donald Trump gewidmet. "Diese Anerkennung des Kampfes aller Venezolaner ist ein Ansporn, unsere Aufgabe zu Ende zu bringen: die Freiheit zu erringen", teilte Machado auf X mit.

Venezuela stehe "kurz vor dem Sieg" und zähle heute "mehr denn je auf Präsident Trump, die Menschen der Vereinigten Staaten und Lateinamerikas sowie die demokratischen Nationen der Welt" als seine wichtigsten Verbündeten. "Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit", teilte die Venezolanerin weiter mit.

Donald Trump teilte den Post kommentarlos auf seiner Plattform Truth Social.

Das norwegische Nobelkomitee würdigte in Oslo Machados "unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie".

Machado als Symbolfigur des Widerstands gegen Maduro

Machado gilt als einende Kraft der venezolanischen Opposition und entschiedene Widersacherin des seit 2013 regierenden autoritären Präsidenten Nicolás Maduro. Sie hatte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur bemüht, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen.