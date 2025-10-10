Gaza-Konflikt Trump kündigt Rede vor israelischem Parlament an

Trump reist am Sonntag in den Nahen Osten. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump will angesichts der bevorstehenden Geiselfreilassung in den Nahen Osten reisen. Israel wird seinen Worten zufolge nicht die einzige Station sein.

US-Präsident Donald Trump wird auf seiner bevorstehenden Nahost-Reise vor dem israelischen Parlament sprechen. Außerdem werde er in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Station machen, kündigte der Republikaner im Weißen Haus vor dem geplanten Beginn seiner Reise am Sonntag an. Genaue Termine für die einzelnen Stationen nannte er nicht. In die USA zurückkehren will Trump voraussichtlich am Dienstagabend.

Im Gaza-Konflikt soll es in den nächsten Tagen durch einen von Trump vorgeschlagenen und von Israels Regierung sowie der Islamistenorganisation Hamas unterstützten Friedensplan zur Freilassung der aus Israel entführten Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen. Eine Waffenruhe, die auch neue Hilfslieferungen ermöglichen soll, trat bereits in Kraft. Noch nicht endgültig geklärt sind jedoch die weiteren Schritte, die zu einem dauerhaften Frieden führen sollen.

Am Freitag hatte Trump gesagt, dass die Geiseln am Montag oder Dienstag freikommen sollen und dass er wahrscheinlich dort sein werde. Nun konkretisierte der Präsident, dass die Geiseln am Montag freikommen sollen. Neben seiner Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament, erwähnte Trump auch Kairo als Reisestation.