Nordkorea präsentiert neue Interkontinentalrakete

Zum 80. Geburtstag der Arbeiterpartei zündet Nordkorea ein Propagandafeuerwerk. Machthaber Kim Jong Un führt seinem Besuch aus China und Russland ein neues Waffensystem vor.

Bei der ersten großen Militärparade seit zwei Jahren hat Nordkoreas Staatsführung in der Hauptstadt Pjöngjang auch zum ersten Mal die neue Interkontinentalrakete des Landes vorführen lassen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA pries das vor internationalen Gästen präsentierte Geschoss vom Typ "Hwasong-20" in einem Bericht als "stärkstes nukleares strategisches Waffensystem". Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un forderte die Streitkräfte demnach in einer Rede auf, sich zu einer "unbesiegbaren" Einheit zu entwickeln, die "alle Bedrohungen" zerstöre.

Anlass für die Militärparade auf dem nach Kims Großvater benannten Kim-Il-Sung-Platz war der 80. Jahrestag der Gründung der herrschenden Arbeiterpartei Koreas. Unter den Zuschauern waren Chinas Ministerpräsident Li Qiang, Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam. Ein Foto zeigte die drei an der Seite Kims.

Rakete erreicht wohl auch Ziele in den USA

Weitere Fotos der Parade vom Freitagabend (Ortszeit) zeigten die meterlange "Hwasong-20", die an zahlreichen Zuschauern mit nordkoreanischen Fähnchen vorbeirollte. Bei der Waffe wird angenommen, dass ihre Reichweite groß genug ist, um auch Ziele in den USA zu treffen. Wie KCNA berichtete, präsentierte die Armee auch weitere Waffensysteme wie Hyperschallraketen.

In seiner Rede sprach Kim vom "heldenhaften Kampfgeist" und dem "Sieg", den die Streitkräfte auf ausländischen Schlachtfeldern für internationale Gerechtigkeit und echten Frieden errungen hätten. Nordkorea hatte Russland für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zunächst Raketen und Artilleriemunition geliefert und später dann auch Soldaten entsandt – nach Schätzungen dürfte es sich um mehrere Tausend Mann handeln.

Kim sucht die diplomatische Bühne

Das international weitgehend isolierte und mit Sanktionen belegte Land hatte zuletzt 2023 eine ähnlich große Militärparade veranstaltet. Anlass war damals der 75. Jahrestag der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea – so lautet Nordkoreas offizieller Name.