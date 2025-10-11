t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Nordkorea präsentiert erstmals neue Interkontinentalrakete

Soll bis in die USA reichen
Nordkorea präsentiert neue Interkontinentalrakete

Von dpa
11.10.2025 - 08:04 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0836804142Vergrößern des Bildes
Soldaten marschieren anlässlich der Militärparade zum 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei durch Pjöngjang. (Quelle: IMAGO/Yekaterina Shtukina/imago)
News folgen

Zum 80. Geburtstag der Arbeiterpartei zündet Nordkorea ein Propagandafeuerwerk. Machthaber Kim Jong Un führt seinem Besuch aus China und Russland ein neues Waffensystem vor.

Bei der ersten großen Militärparade seit zwei Jahren hat Nordkoreas Staatsführung in der Hauptstadt Pjöngjang auch zum ersten Mal die neue Interkontinentalrakete des Landes vorführen lassen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA pries das vor internationalen Gästen präsentierte Geschoss vom Typ "Hwasong-20" in einem Bericht als "stärkstes nukleares strategisches Waffensystem". Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un forderte die Streitkräfte demnach in einer Rede auf, sich zu einer "unbesiegbaren" Einheit zu entwickeln, die "alle Bedrohungen" zerstöre.

Loading...

Anlass für die Militärparade auf dem nach Kims Großvater benannten Kim-Il-Sung-Platz war der 80. Jahrestag der Gründung der herrschenden Arbeiterpartei Koreas. Unter den Zuschauern waren Chinas Ministerpräsident Li Qiang, Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam. Ein Foto zeigte die drei an der Seite Kims.

imago images 0836805206Vergrößern des Bildes
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (v. l. n. r.), Chinas Ministerpräsident Li Qiang und Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew in Pjöngjang. (Quelle: IMAGO/Yekaterina Shtukina/imago)

Rakete erreicht wohl auch Ziele in den USA

Weitere Fotos der Parade vom Freitagabend (Ortszeit) zeigten die meterlange "Hwasong-20", die an zahlreichen Zuschauern mit nordkoreanischen Fähnchen vorbeirollte. Bei der Waffe wird angenommen, dass ihre Reichweite groß genug ist, um auch Ziele in den USA zu treffen. Wie KCNA berichtete, präsentierte die Armee auch weitere Waffensysteme wie Hyperschallraketen.

imago images 0836827397Vergrößern des Bildes
"Hwasong-20": Nordkoreas Führung präsentierte bei der Militärparade eine neue Interkontinentalrakete. (Quelle: IMAGO/Yekaterina Shtukina/imago)
imago images 0836762676Vergrößern des Bildes
Feuerwerk über dem Stadion "1. Mai" In Pjöngjang: Zum Parteigeburtstag gab es eine große Propagandashow in der nordkoreanischen Hauptstadt. (Quelle: IMAGO/Shen Hong/imago)

In seiner Rede sprach Kim vom "heldenhaften Kampfgeist" und dem "Sieg", den die Streitkräfte auf ausländischen Schlachtfeldern für internationale Gerechtigkeit und echten Frieden errungen hätten. Nordkorea hatte Russland für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zunächst Raketen und Artilleriemunition geliefert und später dann auch Soldaten entsandt – nach Schätzungen dürfte es sich um mehrere Tausend Mann handeln.

Kim sucht die diplomatische Bühne

Das international weitgehend isolierte und mit Sanktionen belegte Land hatte zuletzt 2023 eine ähnlich große Militärparade veranstaltet. Anlass war damals der 75. Jahrestag der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea – so lautet Nordkoreas offizieller Name.

Erst Anfang September verfolgte Kim bei einem seiner seltenen Auslandsbesuche in Peking an der Seite von Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping eine Militärparade der Volksbefreiungsarmee. In bilateralen Gesprächen damals und auch jetzt in Pjöngjang betonten Nordkorea und sein wichtiger Verbündeter China ihre Bereitschaft, sich stärker auszutauschen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom